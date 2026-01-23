Ferrari ukázalo monopost na novú sezónu. Všetci začíname od nuly, vraví Hamilton

Ferrari predstavilo monopost pre blížiacu sa sezónu šampionátu Formuly 1. Principál talianskeho tímu Fred Vasseur vyhlásil, že ročník, ktorý prinesie významné zmeny pravidiel, bude vzrušujúci. Britský jazdec Lewis Hamilton upozornil na dôležitosť vývoja.
Ferrari dúfa, že nový stroj, postavený podľa úplne nových pravidiel, dokáže ukončiť dlhé čakanie na titul, ktoré trvá už takmer dve desaťročia od roku 2008, kedy slávna talianska značka naposledy triumfovala v Pohári konštruktérov.
„Ročník 2026 bude určite veľmi vzrušujúca sezóna. Je to pravdepodobne najväčšia zmena pravidiel vo Formule 1 za posledných 25 rokov.
Meníme šasi, motor, batériu, pneumatiky aj športové pravidlá,“ povedal podľa agentúry DPA šéf tímu Fred Vasseur.
Po oficiálnom odhalení sa SF-26 objavil na súkromnom okruhu Ferrari vo Fiorane, kde s ním absolvovali svoje prvé jazdy sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton a Charles Leclerc.
Hamilton prišiel do tímu minulý rok v rámci veľkolepého prestupu z Mercedesu, no v mimoriadne frustrujúcej sezóne nedokázal naplniť vysoké očakávania.
„Všetci začínajú od nuly, takže to skutočne vyrovnáva štartové pole. Potom je to najmä o vývoji – kto dokáže vyvíjať rýchlejšie, kto príde s najlepšími nápadmi a kto má jednotný tím, ktorý rastie rovnakým tempom,“ povedal Hamilton.
Oficiálne predsezónne testy sa uskutočnia v Bahrajne od 11. do 13. februára a od 18. do 20. februára, pričom samotná sezóna odštartuje Veľkou cenou Austrálie 8. marca.