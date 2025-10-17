Pretekári pôjdu po dlhšej dobe šprint. Kedy sa ide Veľká cena USA? (TV program)

AUSTIN. Seriál Formuly 1 pokračuje devätnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena USA, ktorá sa ide na okruhu v Austine.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Monačan Charles Leclerc. Z pole position štartoval Lando Norris na McLarene.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží rovnako jazdec Ferrari z roku 2019. Zajazdil čas 1:36.169 min.
Veľká cena USA
- Dĺžka kola: 5,513 km
- Počet kôl: 56
- Celková vzdialenosť: 308,405 km
- Víťaz z roku 2024: Charles Leclerc (Ferrari)
- Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:32,330 min
- Rekordné kolo: Charles Leclerc (Ferrari), 1:36,169 z roku 2019
- Štart pretekov: 21:00 h (miestny čas 14:00 h)
Jazdcov čaká ďalšia veľká cena po týždňovej prestávke. Naposledy išli Veľkú cenu Singapuru.
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 19.30 h, následne ich čaká kvalifikácia šprintu od 23.30 h.
Dátum
Čas
1. tréning
17. október
19.30 h
Kvalifikácia šprintu
17. október
23.30 h
Šprint
18. október
19.00 h
Kvalifikácia
18. október
23.00 h
Preteky
19. október
21.00 h
V sobotu, 20. septembra piloti odjazdia najprv šprintové preteky o 19.00 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na preteky, ktorá štartuje o 23.30 h.
Veľká cena USA vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 21:00 SELČ.