Pretekári pôjdu po dlhšej dobe šprint. Kedy sa ide Veľká cena USA? (TV program)

    Sportnet|17. okt 2025 o 06:00
    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny USA.

    AUSTIN. Seriál Formuly 1 pokračuje devätnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena USA, ktorá sa ide na okruhu v Austine.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Monačan Charles Leclerc. Z pole position štartoval Lando Norris na McLarene.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží rovnako jazdec Ferrari z roku 2019. Zajazdil čas 1:36.169 min.

    Veľká cena USA

    • Dĺžka kola: 5,513 km
    • Počet kôl: 56
    • Celková vzdialenosť: 308,405 km
    • Víťaz z roku 2024: Charles Leclerc (Ferrari)
    • Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:32,330 min
    • Rekordné kolo: Charles Leclerc (Ferrari), 1:36,169 z roku 2019
    • Štart pretekov: 21:00 h (miestny čas 14:00 h)

    Jazdcov čaká ďalšia veľká cena po týždňovej prestávke. Naposledy išli Veľkú cenu Singapuru.

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 19.30 h, následne ich čaká kvalifikácia šprintu od 23.30 h.

    Harmonogram Veľkej ceny USA 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    17. október

    19.30 h

    Kvalifikácia šprintu

    17. október

    23.30 h

    Šprint

    18. október

    19.00 h

    Kvalifikácia

    18. október

    23.00 h

    Preteky

    19. október

    21.00 h

    V sobotu, 20. septembra piloti odjazdia najprv šprintové preteky o 19.00 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na preteky, ktorá štartuje o 23.30 h.

    Veľká cena USA vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 21:00 SELČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    dnes 06:00
