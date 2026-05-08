Šancu dostanú aj finalisti Tipsport ligy. Zostava Slovenska v príprave proti Dánsku

Slovenskí hokejisti hrajú siedmy zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Tím Vladimíra Országha nastúpi v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku, odveta je na programe v sobotu.
V zápase sa do bránky Slovenska postaví Samuel Hlavaj, náhradníkom bude Eugen Rabčan.
V prvej formácii figurujú bratia Martin a Kristián Pospíšilovci a spolu s nimi aj Adam Sýkora.
Zostavy zápasu
Slovensko: Hlavaj - Štrbák, Kňažko, Gajdoš, Rosandič, Královič, Petrovický, Radivojevič, Meliško - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Lacka, Čederle, Cehlárik - Kollár, Minárik, Petrovský - Nauš
Dánsko: Sögaard - Setkov, Bruggisser, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Aabo, Madsen, Baastrup - From, Kjär, Olesen - Russell, A. True, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen - O. True, Scheel, Schultz
Po vyvrcholení sezóny Tipsport ligy dostanú šancu traja finalisti, v treťom útoku nastúpia po boku Cehlárika majstri z Nitry Čederle a Lacka, v obrane sa predstaví Královič zo Slovana.
Z hráčov, ktorí sú súčasťou tímu v záverečnom týždni prípravy, nefigurovali v zostave brankár Adam Gajan, obrancovia Patrik Koch a Adam Žiak a útočník Šimon Petráš. Reprezentačný debut absolvoval útočník Jakub Lacka.
Duel Slovensko - Dánsko vysiela naživo stanica JOJ Šport. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.