Norris obhajuje vlaňajšie víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Singapuru? (TV program)

SINGAPUR. Seriál Formuly 1 pokračuje osemnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Singapuru, ktorá sa ide na mestskom okruhu.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Lando Norris. Brit štartoval do pretekov z pole position.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží rovnako Daniel Ricciardo z roku 2024. Zajazdil čas 1:34.486 min.
Veľká cena Singapuru
- Dĺžka okruhu: 4,927 km
- Celková vzdialenosť: 305,337 km (kôl)
- Víťaz v roku 2024: Lando Norris (McLaren)
- Pole position 2024: Lando Norris (McLaren) 1:29.525
- Rekord okruhu v pretekoch: Daniel Ricciardo (RB) 1:34.486 (2024)
- Štart pretekov: 14:00 SELČ
Jazdcov čaká ďalšia veľká cena po týždňovej prestávke. Naposledy išli Veľkú cenu Azerbajdžanu.
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 11.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 15.00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
3. október
11.30 h
2. tréning
3. október
15.00 h
3. tréning
4. október
11.30 h
Kvalifikácia
4. október
15.00 h
Preteky
5. október
14.00 h
V sobotu, 6. septembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 11.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 15.00 h.
Veľká cena Singapuru vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 14:00 SELČ.