    Norris obhajuje vlaňajšie víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Singapuru? (TV program)

    Lando Norris.
    Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. okt 2025 o 09:04
    ShareTweet0

    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Singapuru.

    SINGAPUR. Seriál Formuly 1 pokračuje osemnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Singapuru, ktorá sa ide na mestskom okruhu.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Lando Norris. Brit štartoval do pretekov z pole position.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží rovnako Daniel Ricciardo z roku 2024. Zajazdil čas 1:34.486 min.

    Veľká cena Singapuru

    • Dĺžka okruhu: 4,927 km
    • Celková vzdialenosť:  305,337 km (kôl)
    • Víťaz v roku 2024: Lando Norris (McLaren)
    • Pole position 2024: Lando Norris (McLaren) 1:29.525
    • Rekord okruhu v pretekoch: Daniel Ricciardo (RB) 1:34.486 (2024)
    • Štart pretekov: 14:00 SELČ

    Jazdcov čaká ďalšia veľká cena po týždňovej prestávke. Naposledy išli Veľkú cenu Azerbajdžanu.

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 11.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 15.00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Singapuru 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    3. október

    11.30 h

    2. tréning

    3. október

    15.00 h

    3. tréning

    4. október

    11.30 h

    Kvalifikácia

    4. október

    15.00 h

    Preteky

    5. október

    14.00 h

    V sobotu, 6. septembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 11.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 15.00 h.

    Veľká cena Singapuru vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 14:00 SELČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Lando Norris.
    Lando Norris.
    Norris obhajuje vlaňajšie víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Singapuru? (TV program)
    dnes 09:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Norris obhajuje vlaňajšie víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Singapuru? (TV program)