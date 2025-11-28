Verstappen má šancu na tretí triumf v rade. Kedy sa ide Veľká cena Kataru? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje predposlednou dvadsiatou treťou zastávkou, ktorou je Veľká cena Kataru, ktorá sa ide na okruhu Lusail a pôjde sa v šprintovom formáte.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Max Verstappen. Holanďan uspel aj pred dvoma rokmi a v nedeľu môže dosiahnuť v Katare triple.
Počas víkendu sa môže rozhodnúť o titule. Lando Norris vedie pred Oscarom Piastrim a Verstappenom o 24 bodov. Okrem Kataru sa pôjdu ešte preteky v Abú Zabí.
To znamená, že maximálne je v hre ešte 58 bodov.
Piastri nezdolal svojho tímového kolegu už sedem pretekov. Obaja boli diskvalifikovaní v Las Vegas minulý víkend, zatiaľ čo Verstappen vyhral.
Norris nemôže získať titul v sobotu, ale v nedeľu sa už môže stať prvýkrát majstrom sveta. Ak sa tak stane, ukončí Verstappenovu nadvládu trvajúcu od roku 2021.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Lando Norris z roku 2023. Zajazdil čas 1:22,384 min.
Spoločnosť Pirelli sa s predstaviteľmi F1, Medzinárodnou automobilovou federáciou (FIA) i samotných tímov dohodla na limite na použitie jednotlivých pneumatík.
S jednou sadou môžu tímy odjazdiť maximálne 25 kôl. Keďže jazdci ich absolvujú 57, čakajú ich minimálne dve zastávky v boxoch.
Piastri aj Norris vyhrali v tejto sezóne po sedem pretekov, Verstappen šesť a George Russell (Mercedes) uspel dvakrát.
Veľká cena Kataru
- Dĺžka kola: 5,419 km
- Počet kôl: 57
- Celková vzdialenosť: 308,611 km
- Víťaz z roku 2024: Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position 2024: George Russell (Mercedes), 1:20,575 min*
- Víťaz šprintu 2024: Oscar Piastri (McLaren)
- Rekordné kolo: Lando Norris (McLaren), 1:22,384 min z roku 2023
- Štart pretekov: 17:00 h (miestny čas 19:00 h)
*Verstappen bol najrýchlejší v kvalifikácii, ale dostal trest za zbytočne pomalú jazdu a na štarte klesol o jedno miesto
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 14.30 h, následne ich čaká kvalifikácia šprintu od 18.30 h.
Dátum
Čas
1. tréning
28. november
14.30 h
Kvalifikácia šprintu
28. november
18.30 h
Šprint
29. november
15.00 h
Kvalifikácia
29. november
19.00 h
Preteky
30. november
17.00 h
V sobotu, 29. novembra piloti odjazdia najprv šprintové preteky o 15.00 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na preteky, ktorá štartuje o 19.00 h.
Veľká cena Kataru vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 17:00 SEČ.