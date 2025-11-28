    Verstappen má šancu na tretí triumf v rade. Kedy sa ide Veľká cena Kataru? (TV program)

    Jazdec tímu Red Bull Max Verstappen z Holandska oslavuje po víťazstve na Veľkej cene Kataru Formuly v roku 2024.
    Jazdec tímu Red Bull Max Verstappen z Holandska oslavuje po víťazstve na Veľkej cene Kataru Formuly v roku 2024. (Autor: TASR/AP)
    28. nov 2025 o 09:00
    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Kataru.

    Seriál formuly 1 pokračuje predposlednou dvadsiatou treťou zastávkou, ktorou je Veľká cena Kataru, ktorá sa ide na okruhu Lusail a pôjde sa v šprintovom formáte.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Max Verstappen. Holanďan uspel aj pred dvoma rokmi a v nedeľu môže dosiahnuť v Katare triple.

    Počas víkendu sa môže rozhodnúť o titule. Lando Norris vedie pred Oscarom Piastrim a Verstappenom o 24 bodov. Okrem Kataru sa pôjdu ešte preteky v Abú Zabí.

    To znamená, že maximálne je v hre ešte 58 bodov.

    Piastri nezdolal svojho tímového kolegu už sedem pretekov. Obaja boli diskvalifikovaní v Las Vegas minulý víkend, zatiaľ čo Verstappen vyhral.

    Norris nemôže získať titul v sobotu, ale v nedeľu sa už môže stať prvýkrát majstrom sveta. Ak sa tak stane, ukončí Verstappenovu nadvládu trvajúcu od roku 2021.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Lando Norris z roku 2023. Zajazdil čas 1:22,384 min.

    Spoločnosť Pirelli sa s predstaviteľmi F1, Medzinárodnou automobilovou federáciou (FIA) i samotných tímov dohodla na limite na použitie jednotlivých pneumatík.

    S jednou sadou môžu tímy odjazdiť maximálne 25 kôl. Keďže jazdci ich absolvujú 57, čakajú ich minimálne dve zastávky v boxoch.

    Piastri aj Norris vyhrali v tejto sezóne po sedem pretekov, Verstappen šesť a George Russell (Mercedes) uspel dvakrát.

    Veľká cena Kataru

    • Dĺžka kola: 5,419 km
    • Počet kôl: 57
    • Celková vzdialenosť: 308,611 km
    • Víťaz z roku 2024: Max Verstappen (Red Bull)
    • Pole position 2024: George Russell (Mercedes), 1:20,575 min*
    • Víťaz šprintu 2024: Oscar Piastri (McLaren)
    • Rekordné kolo: Lando Norris (McLaren), 1:22,384 min z roku 2023
    • Štart pretekov: 17:00 h (miestny čas 19:00 h)

    *Verstappen bol najrýchlejší v kvalifikácii, ale dostal trest za zbytočne pomalú jazdu a na štarte klesol o jedno miesto

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 14.30 h, následne ich čaká kvalifikácia šprintu od 18.30 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Kataru 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    28. november

    14.30 h

    Kvalifikácia šprintu

    28. november

    18.30 h

    Šprint

    29. november

    15.00 h

    Kvalifikácia

    29. november

    19.00 h

    Preteky

    30. november

    17.00 h

    V sobotu, 29. novembra piloti odjazdia najprv šprintové preteky o 15.00 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na preteky, ktorá štartuje o 19.00 h.

    Veľká cena Kataru vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 17:00 SEČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2025

    Formula 1

