Argentínčan zostáva vo farbách Alpinu. Tím si čas oznámenia vybral veľmi dômyselne

SAO PAULO. Argentínsky automobilový pretekár Franco Colapinto bude aj v roku 2026 jazdiť za Alpine v F1 po boku Pierra Gaslyho.
Alpine presne podľa očakávaní o tom informoval pred Veľkou cenou Sao Paula, ktorá je k rodisku Franca Colapinta najbližšie. Informáciu priniesla webová stránka F1.
Alpine si vybral čas oznámenia verdiktu veľmi dômyselne. Verejnosť sa o skompletizovaní jazdeckej zostavy dozvedela o 10.43 h miestneho času, čo presne korešponduje s pretekovými číslami jeho jazdcov Gaslyho (10) a Colapinta (43).