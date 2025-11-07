    Argentínčan zostáva vo farbách Alpinu. Tím si čas oznámenia vybral veľmi dômyselne

    Franco Colapinto.
    Franco Colapinto. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|7. nov 2025 o 15:22 (aktualizované 7. nov 2025 o 15:23)
    Jeho spolujazdcom bude ako v tejto sezóne Pierre Gasly.

    SAO PAULO. Argentínsky automobilový pretekár Franco Colapinto bude aj v roku 2026 jazdiť za Alpine v F1 po boku Pierra Gaslyho.

    Alpine presne podľa očakávaní o tom informoval pred Veľkou cenou Sao Paula, ktorá je k rodisku Franca Colapinta najbližšie. Informáciu priniesla webová stránka F1.

    Alpine si vybral čas oznámenia verdiktu veľmi dômyselne. Verejnosť sa o skompletizovaní jazdeckej zostavy dozvedela o 10.43 h miestneho času, čo presne korešponduje s pretekovými číslami jeho jazdcov Gaslyho (10) a Colapinta (43).

