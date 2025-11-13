    Audi si dáva najvyššie ciele. Stajňa prezradila rok, keď chce získať titul

    Predstavenie Audi.
    Predstavenie Audi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. nov 2025 o 11:59
    ShareTweet0

    Audi, aktuálne ešte Sauber, bude od budúcej sezóny pôsobiť v F1 ako továrenský tím.

    MNÍCHOV. Nemecká automobilka Audi predstavila značku a koncept lakovania pre svoju premiérovú sezónu v šampionáte F1.

    Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoletto budú v ročníku 2026 jazdiť v monopostoch s farebnou kombináciou striebornej, čiernej a červenej.

    Generálny riaditeľ tímu Gernot Döllner povedal, že Audi chce najneskôr už v roku 2030 bojovať o titul.

    Audi, aktuálne ešte Sauber, bude od budúcej sezóny pôsobiť v F1 ako továrenský tím. „Náš vstup do F1 je súčasťou niečoho väčšieho. Je to ďalší krok v obnove spoločnosti, ktorý má posilniť našu konkurencieschopnosť na globálnej scéne.

    Chceme víťaziť. Zároveň si uvedomujeme, že top tímom v F1 sa nestanete zo dňa na deň. Vyžaduje si to čas, vytrvalosť a neustále spochybňovanie zaužívaných postupov. Do roku 2030 chceme bojovať o titul,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Döllnera.

    Na podujatí v Audi Brand Experience Centre na mníchovskom letisku spoločnosť predstavila koncept Audi R26, ktorý ponúka pohľad na dizajn nového monopostu.

    Farebná paleta obsahuje odtiene titánu, uhlíkovo čiernej, Audi červenej a zahŕňa logo štyroch kruhov spoločnosti.

    „S naším debutom v F1 predstavujeme jednotný dizajnový systém, ktorý spája všetky aspekty našej organizácie. Jeho jadrom sú naše štyri kruhy. Na nich je postavený celý zvyšok našej značky.

    Chceme byť najodvážnejšou značkou a vytvoriť kultúrny vplyv, ktorý presiahne svet F1,“ uviedol kreatívny riaditeľ Massimo Frascella.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Predstavenie Audi.
    Predstavenie Audi.
    Audi si dáva najvyššie ciele. Stajňa prezradila rok, keď chce získať titul
    dnes 11:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Audi si dáva najvyššie ciele. Stajňa prezradila rok, keď chce získať titul