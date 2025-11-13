Audi si dáva najvyššie ciele. Stajňa prezradila rok, keď chce získať titul

MNÍCHOV. Nemecká automobilka Audi predstavila značku a koncept lakovania pre svoju premiérovú sezónu v šampionáte F1.
Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoletto budú v ročníku 2026 jazdiť v monopostoch s farebnou kombináciou striebornej, čiernej a červenej.
Generálny riaditeľ tímu Gernot Döllner povedal, že Audi chce najneskôr už v roku 2030 bojovať o titul.
Audi, aktuálne ešte Sauber, bude od budúcej sezóny pôsobiť v F1 ako továrenský tím. „Náš vstup do F1 je súčasťou niečoho väčšieho. Je to ďalší krok v obnove spoločnosti, ktorý má posilniť našu konkurencieschopnosť na globálnej scéne.
Chceme víťaziť. Zároveň si uvedomujeme, že top tímom v F1 sa nestanete zo dňa na deň. Vyžaduje si to čas, vytrvalosť a neustále spochybňovanie zaužívaných postupov. Do roku 2030 chceme bojovať o titul,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Döllnera.
Na podujatí v Audi Brand Experience Centre na mníchovskom letisku spoločnosť predstavila koncept Audi R26, ktorý ponúka pohľad na dizajn nového monopostu.
Farebná paleta obsahuje odtiene titánu, uhlíkovo čiernej, Audi červenej a zahŕňa logo štyroch kruhov spoločnosti.
„S naším debutom v F1 predstavujeme jednotný dizajnový systém, ktorý spája všetky aspekty našej organizácie. Jeho jadrom sú naše štyri kruhy. Na nich je postavený celý zvyšok našej značky.
Chceme byť najodvážnejšou značkou a vytvoriť kultúrny vplyv, ktorý presiahne svet F1,“ uviedol kreatívny riaditeľ Massimo Frascella.