Antonelli prežíva v Mercedese náročné obdobie. Podporil ho aj Hamilton

Talian, ktorý získal šprintovú pole position v Miami a stal sa najmladším lídrom pretekov v histórii F1, nedokončil štyri z posledných siedmich veľkých cien a v Belgicku priznal, že mu chýba dôvera v auto a nejazdí tak, ako by si prial.

Auto potrebuje zlepšenie

„Myslím, že je – rovnako ako my všetci – poriadne frustrovaný zo série výsledkov, ktoré sú ďaleko za tým, čo sme spoločne dosahovali na začiatku roka,“ povedal Allison v utorok počas debriefingu po belgickej veľkej cene.

„Dúfam, že ho aspoň trochu uteší fakt, že mu hovoríme – a je to jednoznačne pravda – že sme pri vývoji auta urobili nesprávne rozhodnutia, čím sme tím urobili menej konkurencieschopným, a on za to teraz platí cenu, rovnako ako George (Russell).

Ak auto nie je na požadovanej úrovni, je pre nováčika veľmi ťažké dostať sa cez kvalifikáciu a presadiť sa vo formule 1.“

Allison tiež dodal, že je „úplne jasné“ všetkým, že auto potrebuje zlepšenie, a že Antonelliho výsledky sa zlepšia, keď k tomu dôjde.