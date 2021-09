Na zápas nastúpil po nočnej. Aj nevyspatý parádne skóroval

Potom prišla hviezdna chvíľa domáceho Michala Bajusa . Mihály Félix Ágya mu zacentroval z pravej strany a on loptu poslal do siete efektným spôsobom z otočky.

Aj Michal Bajus musí zladiť prácu s futbalom. Pred zápasom so Šarišskými Dravcami si veľmi neoddýchol. Do tretej bol v nočnej službe v Trebišove, potom ho čakala ešte jeden a pol hodina cesty do Bardejova, kde v súčasnosti býva.

Nechcel byť v internáte

Počas svojej kariéry hral aj na vyššej úrovni, druhú ligu si okúsil v Trebišove. V mládežníckom veku dokonca hral prvú dorasteneckú ligu v Trebišove a neskôr v Ružomberku.

„Lenže nechcel som bývať v internáte a odišiel som. Bola to mladícka nerozvážnosť. Ťažko povedať, kde by som skončil, ak by som vtedy zostal. Možno by prišlo zranenie… Ale šancu som mal a sám som si ju premrhal,“ dodal rodák z Dargova.