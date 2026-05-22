Nóri hlásia posilu v boji o štvrťfinále. Útočník už nastúpil za Detroit v NHL

Útočník Michael Brandsegg-Nygard z farmárskeho tímu Detroitu Grand Rapids Griffins z nižšej AHL posilní nórskych hokejistov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
K tímu trénera Pettera Thoresena sa pripojí v nedeľu a mal by byť k dispozícii na pondelkový zápas proti českej reprezentácii v základnej skupine B. Informovala o tom Nórska hokejová federácia na svojej webovej stránke.
Dvadsaťročného Brandsegga-Nygarda draftoval minulý rok Detroit v 1. kole z 15. miesta. V tejto sezóne debutoval v NHL a v 14 zápasoch si pripísal jednu asistenciu.
Za Griffins nazbieral v základnej časti AHL v 60 dueloch 44 bodov za 20 gólov a 24 asistencií.
V ôsmich zápasoch play-off, pred vyradením vo finále Centrálnej divízie po prehre s tímom Chicago Wolves 1:3 na zápasy, zaznamenal štyri góly a rovnaký počet asistencií.
Na majstrovstvách sveta sa Brandsegg-Nygard predstaví tretíkrát. Bývalý hráč tímu Skellefteå AIK má z 12 zápasov na svetových šampionátoch na konte deväť bodov za tri góly a šesť asistencií.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Nórska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B