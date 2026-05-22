    Nóri hlásia posilu v boji o štvrťfinále. Útočník už nastúpil za Detroit v NHL

    Michael Brandsegg-Nygard.
    ČTK|22. máj 2026 o 21:06
    Útočník Michael Brandsegg-Nygard z farmárskeho tímu Detroitu Grand Rapids Griffins z nižšej AHL posilní nórskych hokejistov na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.

    K tímu trénera Pettera Thoresena sa pripojí v nedeľu a mal by byť k dispozícii na pondelkový zápas proti českej reprezentácii v základnej skupine B. Informovala o tom Nórska hokejová federácia na svojej webovej stránke.

    Dvadsaťročného Brandsegga-Nygarda draftoval minulý rok Detroit v 1. kole z 15. miesta. V tejto sezóne debutoval v NHL a v 14 zápasoch si pripísal jednu asistenciu.

    Za Griffins nazbieral v základnej časti AHL v 60 dueloch 44 bodov za 20 gólov a 24 asistencií.

    V ôsmich zápasoch play-off, pred vyradením vo finále Centrálnej divízie po prehre s tímom Chicago Wolves 1:3 na zápasy, zaznamenal štyri góly a rovnaký počet asistencií.

    Na majstrovstvách sveta sa Brandsegg-Nygard predstaví tretíkrát. Bývalý hráč tímu Skellefteå AIK má z 12 zápasov na svetových šampionátoch na konte deväť bodov za tri góly a šesť asistencií.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Nórska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    6 PP - 5
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

