Ako jediný Slovák chytal v La Lige. Ak Španieli nepostúpia, bude to bomba

„Dostali sa do situácie, o ktorej ani neuvažovali,“ hovorí MARIÁN KELEMEN o doterajšom trápení sa Španielska na EURO 2020. Ako hodnotí pozíciu Španielov? A aký recept by mohol slovenský tím priviesť k úspechu?

Skomplikovali si situáciu a je to horšie aj pre nás, pretože nás teraz musia zdolať. Bude to ťažký zápas pre obe mužstvá.

Silu Španielska každý pozná, ale dostali sa do situácie, o ktorej ani neuvažovali. Stále sú verní štýlu tiki-taka s väčším počtom dotykov a snahou obliehať súperovu šestnástku. To ma vôbec neprekvapilo, ale výsledkovo som od nich očakával viac.

Španielsko získalo v úvodných dvoch zápasoch šampionátu, ktoré navyše odohralo v domácom prostredí, len dva body. Prekvapilo vás to?

Loptu budú mať v moci častejšie, ale keď sa na nich dobre pripravíme, môžeme ich potrápiť. Aj my hráme o veľa, môže to byť zaujímavé.

Obliehali súperovu bránku, ale nemajú deviatku, ktorá by bola vysloveným bombardérom. V zápase proti Slovensku budú pod ohromným tlakom.

Karty sú rozdané jasne. My sme outsideri a Španieli favoriti, ale tento turnaj je špecifický a nie je na ňom núdza o prekvapenia. Skupina je poriadne zamotaná a bude až do konca.

Dúfam, že to nebude proti nám. Ak v zápase nezískajú plný počet bodov, budú to mať s postupom veľmi ťažké.

Je to kvalitný a technicky vyspelý hráč. Mal aj trochu smoly. Nie je v takej pohode ako v klube, ale myslím si, že je len otázka času, kedy sa španielske hviezdy preberú.

Zároveň skúsiť napádať s väčším počtom hráčov, aby sme si aj my nejaké šance vytvorili. Bude si to vyžadovať priamočiarosť a snahu využiť moment prekvapenia.

Nesmieme sa úplne stiahnuť dozadu. Musíme sa dobre presúvať, mať rýchly prechod z obrany do útoku a spresniť prihrávky.

Tých mien je viac. Nebezpečný je Morata i ďalší skúsení hráči. Už v mladom veku je hviezdou Pedri z Barcelony, ktorý môže prekvapiť finálnou prihrávkou. Aj Španieli to majú založené na mužstve ako celku.

Som z toho trochu prekvapený. Predtým bol jednotkou de Gea, ale v reprezentácii sa mu niekedy nedarí tak, ako by si predstavoval. Tréner Luis Enrique sa rozhodol pre Simona a určite má na to svoje dôvody.

V bránke Španielska dostáva gólman Bilbaa Unai Simon prednosť pred skúsenejším Davidom de Geom. Čo na to hovoríte?

Je to brankár svetových kvalít, vie vytiahnuť vynikajúce až famózne zákroky. Keď je vo forme, je ťažké ho prekonať. Nemá však takú stabilnú výkonnosť, ako sa od neho žiada.

Áno. Napríklad keď sme s Tenerife hrali pohárovú súťaž Copa del Rey. Všímal som si ho, bol to jeden z mojich obľúbených brankárov. Skutočná legenda, s nesmiernymi kvalitami.

Kelemen stále udržiava kontakty so španielskymi spoluhráčmi. (Zdroj: archív M.K.)

Bola to fakt vysoká prestupová čiastka. V Chelsea dostal veľa príležitostí, mal aj dobré obdobia, ale striedal ich so slabšími chvíľkami.

Šancu na postup z E-skupiny, v ktorej sú Slovensko i Španielsko, majú ešte všetky tímy. Aký je podľa vás najpravdepodobnejší scenár?

Scenár, ktorý by som si prial, je jasný. Chcel by som, aby Slováci a Poliaci postúpili z prvých dvoch miest, čo by bolo veľké prekvapenie. A z tretieho miesta Španieli. Najpravdepodobnejší scenár povedať neviem, ale som Slovák, preto verím našim.

Ak by Španielsko nepostúpilo zo skupiny, čo by sa v krajine dialo?

Bolo by to obrovské prekvapenie. Bomba. Španieli sa na zápas proti Slovensku dobre pripravia, nepripúšťajú si, že by nepostúpili.

Bude to nesmierne náročné, ale s dobre organizovanou hrou a kúskom šťastia by sme mohli nejaký bod uchmatnúť.