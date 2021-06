Španieli zamotali skupinu. Aký výsledok potrebujú Slováci na postup?

BRATISLAVA. V rokoch 2008 a 2012 ovládli majstrovstvá Európy, no teraz im hrozí, že nepostúpia ani zo základnej skupiny. Španieli remízou s Poľskom 1:1 ešte viac zamotali skupinu E na EURO 2020, ktorej súčasťou sú aj slovenskí reprezentanti. Tím trénera Štefana Tarkoviča je momentálne na druhom mieste so ziskom troch bodov. Stále môže skupinu vyhrať, ale aj skončiť na poslednom štvrtom mieste. V stredu Slovákov čaká od 18.00 h záverečný zápas v skupine proti Španielsku. Ak vyhrajú, s určitosťou postúpia do osemfinále.

Ak uhrajú remízu, Španielov nechajú v tabuľke za sebou a s veľkou pravdepodobnosťou si zároveň zaistia postup do play off šampionátu.

Naopak, prehra so Španielskom by vyhliadky na postup do osemfinále výrazne skomplikovala. V druhom stredajšom zápase E-skupiny sa stretnú Poľsko a Švédsko a výsledok tohto zápasu môže tiež zamotať situáciu.

Tri tímy môžu mať po štyri body Pri výhre Poľska nad Švédskom a remíze Slovenska so Španielskom by mali tri tímy po štyri body (Slovensko, Švédsko a Poľsko, pre Španielov by sa turnaj skončil) a rozhodovala by minitabuľka z ich vzájomných zápasov. Už teraz je jasné, že v nej by mali Slováci tri body so skóre 2:2 (nad Poľskom vyhrali 2:1, so Švédskom prehrali 0:1. pozn.). Ak by vyhralo Poľsko nad Švédskom o jeden gól, všetky tri mužstvá by mali v minitabuľke vyrovnané skóre. Záležalo by tak na tom, koľko gólov padne v stredajších stretnutiach.

Pri rovnakom skóre zo vzájomných stretnutí rozhoduje o poradí v minitabuľke vyšší počet strelených gólov z týchto duelov. Prípadná výhra Poľska nad Švédskom 3:2 (alebo vyššia o jeden gól, teda 4:3, 5:4 atď.) by stačila obom tímom na priamy postup. Slovensko by skončilo tretie. Ak Poľsko vyhrá nad Švédskom 1:0, do osemfinále by postúpilo spolu so Slovenskom - v minitabuľke by mali Poliaci i Slováci skóre 2:2, kým Švédi iba 1:1.

Ak Poliaci zdolajú Švédsko 2:1, postúpia do osemfinále. V minitabuľke budú mať totiž skóre 3:3, kým Švédi a Slováci len 2:2. V tom prípade by sa o úspešnejšom z dvojice Slovensko - Švédsko rozhodovalo akoby odznova. Prvým kritériom by bol vzájomný zápas a ten hovorí pre Švédov. Ak Poľsko vyhrá vyšším rozdielom ako o gól, alebo sa zápas skončí remízou či výhrou Švédska, znamenalo by to postup pre Slovensko z druhého miesta v E-skupine (stále je reč o situácii, že Slováci dosiahnu so Španielskom remízu).

Dá sa postúpiť aj s troma bodmi Ak Slováci remizujú so Španielskom, no v skupine skončia na treťom mieste, stále budú mať veľkú šancu na postup - vďaka postaveniu v tabuľke tretích tímov v základných skupinách. Pri takomto formáte turnaja s 24 tímami doposiaľ vždy platilo, že mužstvo s bilanciou jedno víťazstvo a jedna remíza z troch zápasov v základnej skupine do osemfinále postúpilo.