Ako na Španielsko? S piatimi obrancami, bez Hamšíka alebo Dudu

SEVILLA, BRATISLAVA. Keď Španielsko v sobotu remizovalo na majstrovstvách Európy s Poľskom, niektorí slovenskí fanúšikovia sa chytali za hlavu a brali to ako katastrofu. Veď ak chcú Španieli postúpiť zo základnej skupiny, musia zdolať Slovensko. A to je podľa nich neprekonateľný problém. Druhá skupina fanúšikov to vidí inak. Nespoliehala sa na to, že Španieli by v prípade víťazstva nad Poľskom mali zaistený postup a proti Slovensku by hrali bez tlaku, možno s viacerými náhradníkmi..

Naopak, vidia príležitosť v tom, že Španieli na tom nie sú vôbec dobre. A to predsa Slováci môžu využiť.

Španieli sú čitateľní, až nudní Španielsky tím prechádza generačnou výmenou. Tréner Luis Enrique je verný štýlu tiki-taka, v ktorom si jeho hráči krátkymi prihrávkami neustále posúvajú loptu. Zo strany na stranu. Väčšiu časť zápasu ju súperovi nepožičajú. Majú ju pod kontrolou, ale chýba im moment prekvapenia. Sú dosť čitateľní, až nudní. Zatiaľ sa v tíme nenašla osobnosť, ktorá by to zmenila. V kádri už nie sú Xavi či Andrés Iniesta, ktorí v minulosti dokázali vymyslieť finálnu prihrávku.

Álvaro Morata v zápase Španielsko - Švédsko na EURO 2020. (Autor: TASR/AP)

Ani v útoku nemajú Španieli elitného zakončovateľa. Na Álvara Moratu fanúšikovia pískajú. A viacerí hráči okolo neho len naberajú skúsenosti na veľkom turnaji. A keďže ešte nezvíťazili, tlak sa zväčšuje. Nervozita Španielov bola vidieť už v zápase proti Poľsku. V ňom mali aj smolu, keď nepremenili penaltu. Proti Slovensku budú hrať o všetko. Ak zaváhajú, môže sa na nich zniesť obrovská vlna kritiky, na ktorú títo hráči ešte nie sú zvyknutí.

Tarkovič musí myslieť dopredu Slováci by mohli španielske starosti využiť. Návod, ako proti tomuto súperovi hrať, ukázali Švédi i Poliaci. Zodpovedne, bojovne, oduševnene, ale aj odvážne. Tím trénera Štefana Tarkoviča bude väčšinu zápasu brániť v hlbokom bloku. Je dôležité, aby boli hráči kompaktní a ostražití. Musia si dávať pozor na kolmé prihrávky. Súboje musia dohrávať až do konca. Nemôže sa stať to, čo pred penaltou proti Švédsku, keď Martin Koscelník nepokračoval so švédskym hráčom. Vo veľkej horúčave (okolo 32 stupňov) to budú mať Slováci náročné aj po kondičnej stránke. Už v prvých dvoch zápasoch na turnaji mali v poslednej polhodine problémy. Teda v čase, keď sa láme zápas.

Aj preto je výhoda, že na EURO 2020 majú tréneri k dispozícii až päť striedaní. A tréner Tarkovič by to mal využiť. Najmä keď vie, že viacerí hráči nie sú pripravení na celý zápas. Niektorých už trápia zranenia, iní sú po dvoch zápasoch vyčerpaní.

Slováci nastúpia s piatimi obrancami Proti Španielom by mal postaviť čerstvých hráčov, ktorí prinesú novú energiu. V bránke je jasnou jednotkou Martin Dúbravka. V strede obrany nemôžu chýbať Milan Škriniar a Ľubomír Šatka. Miesta vedľa nich sú otvorené. Je možné, že Tarkovič zvolí hru s piatimi obrancami. Viac-menej tak hrali Slováci v defenzíve aj v prvých dvoch zápasoch, keď sa proti Poľsku sťahoval na kraj obrany Lukáš Haraslín a proti Švédsku Martin Koscelník. Proti Španielsku by mohol hrať v strede obrany Tomáš Hubočan alebo Dávid Hancko, s tým, že ten druhý by hral na ľavom kraji. Skôr Hancko, ktorý dokáže podporiť aj útok.

V strede poľa budú Slováci potrebovať atlétov s veľkým fyzickým fondom.

Na pravom kraji obrany nastúpi Pekarík, ak ho nebude limitovať zranený sval. V opačnom prípade dostane šancu Koscelník. Ak Slováci nastúpia s piatimi obrancami, zrejme nebudú hrať s klasickými krídelníkmi. Tí by to v tomto zápase mali extrémne náročné, keďže by sa museli neustále sťahovať s ofenzívnymi krajnými obrancami súpera Marcosom Llorentem a Jordim Albom. Obetovať Hamšíka alebo Dudu? Takto by ich mohli brániť slovenskí krajní obrancovia. A keďže Španieli hrajú na troch útočníkov, bude lepšie zavrieť stred obrany ešte jedným hráčom navyše. V strede poľa budú Slováci potrebovať atlétov s veľkým fyzickým fondom. Prvou voľbou je Jakub Hromada, k nemu by mohol dostať šancu oddýchnutý Ján Greguš a defenzívnu trojicu môže vystužiť Juraj Kucka.

Dôležité je, že všetci traja dokážu z defenzívneho bloku loptu vyviesť alebo si vypýtať faul. K nim pribudnú dvaja ofenzívni futbalisti. Doteraz to boli Marek Hamšík a Ondrej Duda. Jedného z nich môže Tarkovič obetovať a nepostaviť od začiatku. Musí myslieť dopredu. Zápas sa totiž môže lámať v poslednej polhodine, keď jeden z nich bude potrebný. Od hráčov v strede poľa bude potrebné, aby pod veľkým tlakom nielen pozorne bránili, ale loptu dokázali podržať, aby si slovenská obrana mohla vydýchnuť.

Prečo hrať s klasickým útočníkom? Na hrot útoku by mohol Tarkovič vytiahnuť klasického útočníka. S nevyliečeným Ivanom Schranzom to riskovať nebude. Šancu dostane Róbert Boženík. Svojím napádaním a agresivitou môže robiť Španielom ťažkosti. Navyše po zisku lopty môžu Slováci podniknúť protiútok s tým, že vpredu budú mať klasického útočníka. A pre súpera to môže byť aspoň mierne prekvapenie.

Predpokladaná zostava: Dúbravka - Pekarík (Koscelník), Šatka, Škriniar, Hubočan, Hancko - Kucka, Hromada, Hamšík, Greguš - Boženík (Duda)