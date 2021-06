Hamšíka prekvapil taliansky novinár. Sústredím sa na Španielsko, tvrdí

Pri úvodnom výkluse je aj Ivan Schranz, ktorý má obviazané pravé stehno a do zápasu proti Španielsku nezasiahne.

Tréner Tarkovič má prekrížené ruky a pozorne to sleduje. Kým jeho asistenti Marek Mintál a Samuel Slovák si zatiaľ prihrávajú loptu. Trojica brankárov sa pripravuje samostatne.

„Je to obrovské mužstvo, jedno z najlepších na svete. Výsledky to možno nenaznačujú, ale dominujú na lopte, chýbajú im len góly. To je ich najväčší problém,“ hodnotí Hamšík.

„Sme outsiderom, ale máme výhodu, že máme o bod viac ako oni. Pravda sa však ukáže na ihrisku, musíme tam vybehnúť nechať tam všetko,“ doplnil.