Hádzali po ňom fľaše. Tréner Španielska si proti Slovákom urobil hanbu

Pred zápasom viac ako 50–tisíc fanúšikov AS Rím hrdo a pyšne spievalo klubovú hymnu, až z toho šli zimomriavky.

Slovan: Putnocký - Čikoš, Dobrotka, Had, Pauschek - Kladrubský - Bagayoko, Grendel (66. Štepanovský), Guédé, Žofčák (90.+ Dosoudil) - Šebo (89. Lačný)

AS Rím: Stekelenburg - Cicinho (8. Rosi), Cassetti, Burdisso, Angel - Perrotta, Viviani, Simplicio, Caprari (69. Verre) - Totti (74. Okaka), Krkič

AS Rím - Slovan Bratislava 1:1 (1:0)

Európska liga 2010/2011, play off

V krajine je pred posledným zápasom proti Slovensku veľká nervozita. Bola by to obrovská hanba, kedy Španieli opustili turnaj už v stredu večer.

„Myslel som si, že po dvoch zápasoch budeme mať šesť bodov a žiadny inkasovaný gól. Tak to chcú mať všetci tréneri,“ povzdychol si Enrique.

Enrique však už proti slovenským tímom zaváhal aj v minulosti. A potom počúval slová ako potupa, hanba či blamáž.

V auguste to bude presne desať rokov. Tréner Slovana Vladimír Weiss lietal nad hlavami hráčov, bratislavský Slovan v zápase play of Európskej ligy senzačne vyradil slávny AS Rím.

„Pamätám si, ako štadión stíchol. Postup brali Rimania ako samozrejmosť, takže tam bolo dusno,“ spomína pre Sportnet Peter Štepanovský. Práve jeho životný gól utíšil Rím.