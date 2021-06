Slovensko je najslabšie, ale v Španielsku hučia všetky alarmy, tvrdí novinár

Viete si predstaviť, že Španielsko nevyhrá ani nad Slovenskom a nepostúpi zo skupiny? Čo by to znamenalo?

To si neviem predstaviť, ale momentálne máme veľa pochybností. Myslím si, že Španielsko by malo hrať bez tlaku. Toto EURO nie je povinnosťou vyhrať, takže by si ho mali aj trochu užiť. Aj Luis Enrique by mohol byť odvážnejší a zmeniť niektoré veci. Máme hráčov ako Adama Traoré, Fabián Ruiz, ktorí by mohli priniesť do tímu impulz. Ak by sme nepostúpili z tejto základnej skupiny, to by bola úplná katastrofa.