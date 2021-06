Slováci potrebujú aspoň bod alebo veľa fantázie. Čo im prinesie postup?

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti majú pred posledným zápasom v základnej skupine na EURO 2020 situáciu vo svojich rukách. To je pravda. Zároveň však platí, že v stredu nastúpia proti najväčšiemu favoritovi E-skupiny Španielsku a ak nezískajú aspoň bod, ich šance na postup do osemfinále budú mizivé. Hoci – nie úplne vylúčené. Muselo by sa však spojiť viacero priaznivých okolností. Aké sú teda možné scenáre?

Slováci môžu vyhrať skupinu, aj vypadnúť Situácia v E-skupine je poriadne zamotaná. Jediný tím, ktorý má istotu postupu do osemfinále, je Švédsko. Skupinu môže vyhrať alebo skončiť druhé či tretie, ale postup mu už nik nevezme.

Slovensko, Španielsko aj Poľsko majú stále šancu skupinu vyhrať. Ale zároveň všetkým trom hrozí, že skončia na štvrtej priečke a turnaj sa pre nich skončí. V stredu od 18.00 sa hrajú v skupine posledné dva zápasy: Slovensko – Španielsko a Švédsko – Poľsko. Ak slovenský tím nad Španielskom vyhrá, s istotou postúpi do osemfinále z prvého alebo druhého miesta v E-skupine.

Štyri body budú stačiť Ak Slováci získajú aspoň bod, tiež s istotou postúpia do play off – z prvého, druhého alebo tretieho miesta. Áno, aj so štyrmi bodmi môžu Slováci stále vyhrať skupinu – ak zároveň Poľsko v druhom zápase zvíťazí nad Švédskom 1:0. V takom prípade by Slovensko, Poľsko a Švédsko mali na konte po štyri body a o poradí by rozhodovala bilancia zo vzájomných zápasov. A tá by v tomto prípade vyznela pre Slovákov, druhí by skončili Poliaci a tretí Švédi. Všetky tri krajiny by postúpili do osemfinále, pre Španielsko by sa turnaj skončil.

Ak Poliaci vyhrajú nad Švédmi akýmkoľvek iným jednogólovým rozdielom a zároveň Slováci uhrajú remízu so Španielmi, poradie v skupine bude nasledovné: Prvé Poľsko, druhé Švédsko, tretie Slovensko (všetky krajiny by postúpili) a štvrté Španielsko (vypadnutie). Ak by Poliaci zdolali Švédov o dva a viac gólov (a Slovensko by remizovalo so Španielskom), vyhrali by skupinu pred Slovenskom a Švédskom. Španieli by skončili. Aj tesná prehra ich udrží pred Fínskom Poliakov udrží na turnaji iba víťazstvo. Ak nad Švédmi nevyhrajú, na šampionáte skončia. V tom prípade by sa pre Slovensko a Španielsko otvárala šanca na postup do osemfinále aj s troma bodmi. To znamená, že Slovákom by mohla stačiť aj tesná prehra, Španielom zase remíza. To je dokonca istota už teraz. Ak Španieli zremizujú so Slovenskom (a zároveň Poľsko nevyhrá nad Švédskom), skončia na treťom mieste v E-skupine s troma bodmi a vyrovnaným skóre.

To by im stačilo, aby v tabuľke tretích tímov predstihli Fínsko i Ukrajinu, ktoré majú tiež tri body, ale pasívne skóre. Slováci by sa v tabuľke tretích tímov udržali pred Fínskom (má skóre 1:3) aj v prípade prehry so Španielskom o gól či dokonca dva. Potrebujú však pod seba stlačiť ešte jeden tím. A to je problém. Nastrieľa niekto góly za nich? Česi ani Švajčiari to nebudú. Tí majú na konte štyri body a istý postup do osemfinále z tabuľky tretích tímov. Ukrajina má skóre 4:5, ale v jej prospech oproti Slovensku hovorí vysoký počet strelených gólov (Slováci majú teraz skóre 2:2, po minimálnej prehre by bolo 2:3).

Tabuľka tímov na tretích miestach po utorku. (Autor: UEFA)

O poradí tímov rozhoduje gólový rozdiel a potom vyšší počet strelených gólov. Ak by teda Slováci chceli pod seba stlačiť Ukrajinu, museli by Španielsku streliť aspoň dva góly. Alebo dúfať, že niekto nastrieľa veľa gólov ich možným súperom v boji o postupovú priečku v tabuľke tretích tímov. Popri Fínsku do úvahy pripadá už iba tretie mužstvo z nabitej F-skupiny, ak ním bude s tromi bodmi Portugalsko alebo Nemecko.

V tomto prípade by Slovákov posunula ďalej vysoká prehra Portugalska s Francúzskom (aspoň o tri góly), a zároveň by Nemecko nesmelo prehrať s Maďarskom (alebo s ním prehrať aspoň o tri góly). Druhou možnosťou je vysoká prehra Nemecka s Maďarskom (aspoň o tri góly) a zároveň akákoľvek prehra Portugalska s Francúzskom. Mohli by hrať proti Holandsku či Belgicku Takže ešte raz v skratke: Poliakom pomôže iba víťazstvo. Slováci potrebujú aspoň bod na istotu, v prípade priaznivých okolností im na postup môže stačiť aj tesná prehra. To je však alternatíva, ktorá si vyžaduje naozaj veľkú dávku fantázie. Španieli potrebujú víťazstvo, ale za priaznivých okolností (Poľsko nevyhrá nad Švédskom) im bude stačiť aj remíza.

Osemfinále Sobota 26. júna: Wales – Dánsko (18.00, Amsterdam), Taliansko – Rakúsko (21.00, Londýn) Nedeľa 27. júna: Holandsko – 2D/E/F (18.00, Budapešť), Belgicko – 3A/D/E/F (21.00, Sevilla) Pondelok 28. júna: Chorvátsko – 2E (18.00, Kodaň), 1F – 3A/B/C (21.00, Bukurešť) Utorok 29. júna: Anglicko – 2F (18.00, Londýn), 1E – 3A/B/C/D (21.00, Glasgow) Okrem krajín uvedených vyššie majú už istý postup do osemfinále aj Česko, Švajčiarsko, Francúzsko a Švédsko, o ich presnom nasadení sa však ešte nerozhodlo.