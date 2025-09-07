ONLINE: Luxembursko - Slovensko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (A-skupina)

BRATISLAVA. Luxembursko a Slovensko dnes hrajú druhý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Stade de Luxembourg v Luxembursku, úvodný výkop je naplánovaný na 20:45 h.
Slovensko chce pokračovať vo famóznych výkonoch, keď vo štvrtok senzačne zdolalo Nemecko 2:0 po góloch Dávida Hancka a Davida Strelca.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
07.09.2025 o 20:45
Luxembursko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prehľad
Rozhodca: Walsh (SCO).
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu kvalifikácie na MS 2026 medzi Luxemburskom a Slovenskom.
Luxembursko vstúpilo do kvalifikácie porážkou 1:3 so Severským Írskom, keď navyše muselo dohrávať v desiatich hráčoch. Obranca Seid Korac tak nebude k dispozícii na dnešný zápas.
Slovensko naopak prežilo historický večer, keď vo štvrtok na domácom trávniku porazilo výber Nemecka po výsledku 2:0. Na zásah Dávida Hancka odpovedal v druhom polčase Dávid Strelec. Zverenci Francesca Calzonu tak vstúpili do kvalifikácie tým najlepším možným spôsobom, pričom budú dúfať, že si z Luxemburska odvezú domov plný počet bodov.
Nominácia Slovenska
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley FC), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava).
Obrancovia: Peter Pekarík, Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Tomáš Nemčík (Rosenborg Trondheim), Dávid Hancko (Atletico Madrid).
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín).
Útočníci: Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdansk), Samuel Mráz (Servette Ženeva).
Stretnutie sa začne o 20:45.