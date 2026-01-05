V krčme titul ani milión nezískate, vraví komentátor. Littler ho nenudí, ale fascinuje

Športový rok 2026 spoznal v sobotu prvého majstra sveta. Tradične je ním šípkar, pričom jeho meno je rovnaké ako pred dvanástimi mesiacmi.
Anglický tínedžer Luke Littler prešiel turnajom ako nôž maslom, z celkovo 36 setov vyhral 32 a potvrdil, že je najväčším talentom tohto športu.
Vo finále prevalcoval Giana van Veena 7:1 a okrem trofeje Sida Waddella sa mohol tešiť aj z rekordne štedrého šeku v hodnote milión libier.
"Profesionálom je iba dva roky, no finančne už zabezpečil seba aj svoju rodinu. Ako 18-ročný môže ísť do dôchodku a chodievať na ryby," hovorí s úsmevom JIŘÍ PAUZR, komentátor televízie Nova Sport.
Ako hodnotíte skvelú jazdu Lukea Littlera na MS v šípkach?
Bolo to fantastické, hoci si myslím, že veľa fanúšikov vo finále prialo skôr van Veenovi. Je sympatický a predsa len, Littler zrejme ešte nejaké tituly získa. Napokon sa však ukázalo, že to bolo len zbožné prianie.
Littler prešiel do finále hladko, nečelil nijakému kritickému stavu a niektoré zápasy hral možno na 80 percent. Aj van Veen vie zahrať priemer nad 105 bodov, no Littler si v zápase dokáže takúto úroveň udržať dlhšie.
Samozrejme, je zdolateľný, najmä v kratších zápasoch, no celkovo je veľmi ťažké nad ním zvíťaziť. Ak si udrží takúto formu, tak pri jeho sebavedomí môže v sezóne prehrať asi päť percent zápasov.
Azda jediným mínusom je, že na MS ešte nezavrel leg na deväť šípok.
Presne tak. Bolo na ňom vidieť, že to veľmi chce. Preto boli pre neho najviac dôležité prvé tri šípky v legu, aby mal po 180-ke alebo 177-ke stále šancu. Pri jeho talente je však otázkou času, kedy sa mu to podarí.
VIDEO: Luke Littler obhájil titul na MS v šípkach 2026
Mnohí ho už v mladom veku porovnávajú s legendárnym Philom Taylorom. Vidíte v ich hre alebo prejave nejaké podobnosti?
Myslím si, že kým Littlera najmä baví samotná hra, Taylor chcel svojich súperov zničiť čo najviac. Mal svojich rivalov a tých na pódiu nikdy nešetril.
Napríklad, Peter Manley hral proti nemu trikrát finále majstrovstiev sveta a najskôr prehral 2:6 a potom dvakrát 0:7, čo bolo pre neho hrozné.
Littler takýto nie je. Šípkami sa baví, chce predvádzať vysoké zavretia, hádzať 180-ky, mení štýl hodu a príliš nerieši, kto práve s ním hádže na terč.
Má obrovské sebavedomie a keď potrebuje pridať, tak proste pridá a nejakou šnúrou zväčša strhne zápas na svoju stranu.
Hoci onedlho oslávi len 19. narodeniny, z major turnajov nevyhral už len dva. Môžu tieto rýchle úspechy časom spôsobiť stratu motivácie?
To je dobrá otázka. On môže hrať trebárs 20 rokov na takejto úrovni a potom ďalších 10-15 na trochu slabšej úrovni a byť stále v top 10 rebríčka.
Nikto nepochybuje, že tú zbierku z major turnajov skompletizuje a potom si musí stanoviť ďalšie ciele. Nevieme však, či je jeho cieľom prekonať rekord Taylora, ktorý má dokopy 16 titulov majstra sveta.
Možno bude chcieť vyhrať najskôr päť, potom desať a časom uvidí, ako mu to pôjde. Je stále veľmi mladý a podľa mňa to aktuálne vôbec nerieši.
Baví vás jeho dominancia alebo už aj trochu nudí?
Z môjho pohľadu to nie je až taká nuda. Iste, Littler vyhrával tie najväčšie televízne turnaje, ale aj veľa ostatných hráčov si odohralo svoje.
Keď sa pozrieme na turnaje European Tour, ktorý budete mať tento rok aj na Slovensku, tak Littler vyhral dva a ďalší dvanásť si rozdelilo deväť hráčov.
Skôr ako nudí, ma fascinuje, kde má Littler hranice. Uvidíme, ako to bude o päť rokov, ale verím, že ako Phil Taylor potiahol hráčov za sebou, tak to bude aj v prípade Littlera a jeho súperov to bude motivovať.
Na MS mal aj drobný konflikt s fanúšikmi. Bude si musieť zvyknúť, že diváci budú častejšie fandiť súperovi, aby Littlera aspoň potrápil?
Určite áno. Súhlasím s tým, že fanúšikovia priali Robovi Crossovi preto, aby videli dlhší a vyrovnaný zápas, no ak by išlo do tuhého, tak by prestali na Littlera bučať, pretože ho chcú vidieť hrať v ďalšom kole.
Asi si bude musieť zvyknúť na to, že fanúšikovia nebudú chcieť, aby vyhrával 6:0 a preto budú spočiatku na strane outsidera, ako to býva aj v tenise.
Čo by ste označili za prekvapenie a sklamanie turnaja?
Pri tých sklamaniach sa nemôžem vyhnúť menu Peter Wright. Som jeho fanúšik, je tak trochu mojou srdcovkou a mrzí ma, že niečo je zlé.
Nevieme, čo je za tým, no takéto výkyvy mal naposledy, keď mala jeho manželka zdravotné problémy. Dúfam, že sa čoskoro vráti k svojej hre.
Z prekvapení možno spomenúť Justina Hooda. Nie je to žiaden mladík, ktorý včera začal hrať šípky, ale je pravdou, že ľudia ho príliš nepoznali.
Samostatnou kategóriou sú Cameron Menzies a Dom Taylor. Kým Menzies potrebuje odbornú pomoc, Taylor si zaslúži exemplárny trest a určite by mu PDC mala zobrať tých 25-tisíc libier, ktoré zarobil.
Dom Taylor bol vylúčený z turnaja kvôli dopingu. Šípky sú pritom šport, v ktorom by sme podobné veci nečakali.
Ľudia sa tomu čudovali, ale asi existujú látky, ktoré lepšie okysličujú krv a cítite menšiu únavu alebo vám niečo pomáha lepšie sa koncentrovať.
V tomto prípade však zrejme nešlo o podporné látky, ale vo všeobecnosti o nelegálne prostriedky. Zarážajúce na tom je, že takéto problémy mal už v roku 2024 na Players Championship Finals.
Z ostatných hráčov možno vypichnúť Garyho Andersona, ktorý v 55 rokoch postúpil do semifinále. Naznačuje to, že s ním opäť treba rátať?
Gary bol blízko k senzačnej účasti vo finále. V zápase proti van Veenovi rozhodli detaily, no bolo fajn ho opäť vidieť na absolútnej top úrovni.
Tiež mu pomohlo, že hral proti súperom, ktorí nepatria medzi nejaké rušivé elementy a sústredia sa na hru. Asi by sa mu hralo horšie proti Suljovičovi alebo niekomu, kto hrá pomaly, zdržuje alebo robí gestá.
Kým na šampionáte boli v akcii dvaja českí hráči, na prvého Slováka čakáme. Čo im chýba, aby sa presadili viac?
Medzinárodné skúsenosti. Či už berieme Čechov alebo Slovákov, na domácich pohároch dokážu predviesť kvalitné výkony proti hráčom, ktorých poznajú, ale potrebujú cestovať do zahraničia a tam si merať sily.
Napríklad, Adam Gawlas má veľký talent. On by sa potreboval zobrať, odsťahovať sa do Veľkej Británie, nájsť si tam prácu a popri tom hrať turnaje, aby časom mohol tú prácu nechať a hrať len šípky.
Cesta k profesionálom stojí veľa peňazí a obety. Po MS sa každoročne koná Q-School, kde sa bojuje o PDC karty na dva roky, ale neviem, či by sa na Slovensku našiel hráč, ktorý by vedel, čo s tou kartou má robiť.
Na Q-School idú, aby mali zadarmo kvalifikácie na European Tour a môžu jazdiť na Challenge Tour. Ale prečo tam nejazdia? Lebo je to drahé. A mať profesionálnu kartu je finančne asi 10-krát drahšie.
Niektorí ľudia napriek tomu neberú šípky ako šport, ale krčmovú hru. Čo by ste im ohľadom tohto stereotypu odkázali?
Tento názor sa ťažko vyvracia slovne, tí ľudia si to musia skúsiť.
Okrem šípok počúvam často podobný názor aj na golf, čo je tiež blbosť. Nie každý šport si vyžaduje extrémnu fyzickú záťaž, pri niektorých ide o presnosť.
Keď si však niekto myslí, že pri šípkach nejde o žiaden fyzický výkon, nech sa skúsi 30 minút maximálne sústrediť a hádzať na terč. A potom sa na druhý deň môžeme baviť o tom, či ho bolí ruka alebo chrbát.
A to ešte vôbec neriešime to, že ak chcete byť úspešný, musíte zasahovať tie správne políčka, čo málokto dokáže len tak bez pocitového tréningu.
Už sme sa rozprávali o tom, koľko to stojí peňazí a že ste stále na cestách. Takže je to veľmi náročný šport. Áno, dodnes sa hráva aj v krčmách, ale tam sa nestanete majstrom sveta a nezískate milión libier.