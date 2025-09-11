Je to malý zázrak, tvrdí promotér. Slovensko bude hostiť turnaj so svetovou elitou

BRATISLAVA. Pred štyrmi mesiacmi zažili slovenské šípky veľký míľnik, keď do Bratislavy zavítali svetové esá na čele s Lukeom Humphriesom.
Hoci išlo o exhibíciu, divácky záujem bol obrovský. Kapacita Peugeot Arény, teda vyše 3500 miest, bola vypredaná v priebehu troch mesiacov.
"V Bratislave som zažil najlepšiu atmosféru počas exhibícii na svete. Dúfam, že sa sem vrátime aj v budúcnosti," povedal Humphries po zápase s ďalším bývalým majstrom sveta Gerwynom Priceom.
Vtedy ešte rodák z anglického Newbury netušil, že už o rok sa bude môcť na Slovensko vrátiť, no už nie na exhibíciu, ale na oficiálny turnaj pod hlavičkou profesionálnej šípkarskej organizácie PDC.
Tá vo štvrtok zverejnila kalendár turnajov PDC European Tour na rok 2026, pričom od 19. do 21. júna sa po prvýkrát bude hrať na Slovensku.
Záujem o šípky je veľký
Spomenutá séria bude pozostávať z 15 turnajov po celej Európe, pričom len minulý týždeň sa skončilo podujatie v Prahe, ktoré ovládol Humphries.
Tradične je najviac turnajov v Nemecku (6) a okrem Česka a Slovenska sa bude hrať aj v Rakúsku, Holandsku, Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku a dvakrát v Belgicku. Slovenský turnaj má označenie European Tour 9.
"Z časti to súvisí aj s vydarenou exhibíciou, počas ktorej naši fanúšikovia opäť ukázali, že o šípky je u nás veľký záujem," hovorí promotér František Šulc.
"Už minulý rok som bol v kontakte so šéfom PDC Mattom Porterom, keďže sme hľadali správny termín pre našu exhibíciu. Pri tejto komunikácii vznikla aj myšlienka priniesť k nám oficiálny turnaj.
Za krátky čas ma pozval do Mníchova prezident PDC Europe Werner von Moltke a asi po štyroch-piatich stretnutiach sme sa dohodli. Je to malý zázrak, keďže sme šípkarsky mladá krajina," doplnil Šulc.
"Rok 2025 je pre PDC mimoriadne úspešný a tešíme sa, že tento rast bude môcť pokračovať aj v budúcom roku. European Tour sme rozšírili o dve nové dejiská - v Poľsku a na Slovensku," uviedol Porter.
Z NTC do Incheba Expo Arény
Na rozdiel od exhibície, ktorej sa okrem spomenutých hráčov zúčastnili aj Joe Cullen, Simon Whitlock či významné postavy slovenského športu Petra Vlhová a Marián Gáborík, sa turnaj PDC nebude hrať v Peugeot Aréne.
Dejiskom bude bratislavská Incheba Expo Aréna, pričom podľa prvotných odhadov sa dá očakávať podobná kapacita ako počas Niké Darts Night.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na trojdňové podujatie.
Od piatka 19. júna do nedele 21. júna 2026 budú hracie dni pozostávať z dvoch častí - poobedná so začiatkom o 13.00 h a večerná so štartom o 19.00 h.
Turnajov kategórie European Tour sa zúčastňujú najlepší hráči sveta. Napríklad, pred týždňom v Prahe chýbal z hráčov top 20 len Gary Anderson.
Ak sa nič nepredvídané nestane, do Bratislavy prvýkrát zavítajú aj Luke Littler, Michael van Gerwen, Peter Wright, Nathan Aspinall či Rob Cross.
Turnaja sa zúčastní celkovo 48 hráčov, pričom minimálne štvornásobnú účasť bude mať aj Slovensko, na základe voľných kariet organizátora. Mená slovenských účastníkov sa určia na základe národných kvalifikácii.