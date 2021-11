Fandí im aj Milan Škriniar. Dedinský tím prevýšil očakávania a bojuje o postup

LADOMERSKÁ VIESKA. Je to jedno z najlepších umiestnení za posledné obdobie. Futbalisti FK Filjo Ladomerská Vieska zimujú na druhom mieste V. ligy skupina C SsFZ.

„Už v príprave som na chalanoch videl, že môžeme byť vysoko. Zarezávame dvakrát do týždňa a účasť je takmer vždy sto percent, takže tréningy majú úroveň,“ dodal.

Brat Radoslav Škriniar dlhé roky obliekal dres Ladomerskej Viesky, no pre problémy s kolenom momentálne nehrá. V zostave pravidelne nastupuje jeho bratranec Erik.

„V tejto sezóne nás Miňo pre nabitý program naživo nevidel, drží však palce. Niektorí chalani sú s ním v kontakte a boli ho povzbudiť v Miláne.

Miňo už bol kapitánom v Žiline, Miláne, reprezentácii, a tak veríme, že bude aj v Ladomerskej Vieske,“ zaprial si Šimko.

Individuálne chyby v Hriňovej

V jesennej časti bol tréner spokojný najmä s výkonmi proti Breznu (1:1) a v Jakube (1:5).

„Naopak, nevyšiel nám zápas v Hriňovej, kde sme viedli 2:0, ale po individuálnych chybách sme prehrali 2:3. Škoda, že so suverénnom súťaže sme mali štyroch hráčov zranených, a tak sme mu doma podľahli. Je to však pre nás výzva do jarnej časti, určite sa chceme pobiť o prvé miesto,“ prezradil.

Hrať dobrý futbal a zbierať body sa podľa trénera darí Vieske aj vďaka verným fanúšikom.