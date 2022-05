Pospíšil dvakrát fauloval a nehral. Valábik: Sadni si a nezacláňaj

„Oba fauly boli absolútne zbytočné. Prvý faul bolo odplácanie, keď hráč reagoval na čistý hit. Pospíšil toto jednoducho nemôže spraviť. Je to sebecké voči tímu. Pri druhom zákroku bol Kazach otočený chrbtom a meter od mantinelu. Pospíšil mal pribrzdiť. Za stavu 1:1 sa to nemôže stávať,“ vysvetľoval Marián Gáborík.

„Nebol by som prekvapený, keby Pospíšil nevidel ani sekundu času v tretej tretine,“ predpokladal Marián Gáborík a mal pravdu. Do zápasu od druhej tretiny zasiahol namiesto Pospíšila do hry trinásty útočník Jakub Minárik.

Ale Pospíšil pútal pozornosť kamier aj na striedačke. Vysedával na mantineli s nohou prehodenou, akoby chcel každú chvíľu naskočiť na ľad.

"Sedí tam ostentatívne na slovenskej striedačke, vyzerá byť urazený," komentovali Ondřej Zamazal a Milan Antoš na stanici ČT Sport.

A do zlého muža zápasu sa v druhej prestávke pustil v štúdiu RTVS aj Boris Valábik.

"Nemôže tam takto sedieť. Ak si už spravil chyby, tak si sadni do rohu, vyrovnaj sa s tým a nezacláňaj."

"Nech sa modlí, aby sme tento zápas vyhrali," dodal Gáborík.