Slovák by toľko priestoru mladým nedal. Tamášiho nadchol Ramsayho prístup

Osobne si myslím, že to víťazstvo ich možno stálo postup do štvrťfinále. Naopak, my sme si dobre oddýchli, vypli sme od hokeja a išli pozrieť do mesta, nejaké pamiatky, prišli sme na iné myšlienky.

Následne sme si dali dobrý tréning, rozobrali sme si nejaké chyby z minulých zápasov a pripravili sme sa na Dánov. Myslím si, že sme v ten deň podali stopercentný výkon, hrali sme zodpovedne a bez nejakých chýb. Povedal by som, že tak nejak sa má hrať dôležitý zápas."



Chváli Ramsayho

Vo štvrťfinále proti domácim Fínom viedli Slováci 2:0, no náskok neudržali a po prehre 2:4 vypadli. "Určite aj ten prvý inkasovaný gól zohral rolu, bolo to pár minút do konca tretiny.

Bol to gól, ktorý nepoteší nikoho, no stále to bolo 2:1 a povedali sme si, že sme tam, kde chceme byť. Fíni boli tí, ktorí museli hrať. Celý šampionát hrali tak, že čakali piati na červenej čiare a väčšinou bránili a využívali chyby súperov.