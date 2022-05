Online prenos: Nemecko - Taliansko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní zápasu na MS 2022 medzi Nemeckom a Talianskom.



Nemecko počas dvoch dní nastúpi druhý raz v pozícii favorita. Štvrtkové zápolenie s Dánskom len horko-ťažko podčiarklo tento status. Mizerný výkon vyústil len do strelenia jedného gólu, ktorý bol v konečnom účtovaní víťazný. Irónia, ale bolo to tak.



Taliansko je rovnaký prípad ako Kazachstan a práve medzi nimi sa bude rozhodovať o pokračovaní v elitnej kategórii svetového šampionátu. O malý krôčik sú na tom lepšie Taliani, no ťažko odhadovať či sa to skončí podľa ich želania. Ku cti im bude slúžiť, ak zaknihujú rovnaký výsledok ako Dáni a prehrajú len 0:1. Výška skóre je tak otázkou na mieste.