Dúfam, že sme upokojili dvojtýždňových fanúšikov, vraví Slafkovský

Juraj Slafkovský, útočník Slovenska a strelec víťazného gólu: Vyhrať sme chceli, ale nehovoril by som o tomto zápase ako o existenčnom. Pre nás to bol zápas ako každý iný. Možno to vyzerá, že vyhrať takýto zápas je jednoduché, ale bolo to tvrdo vybojované a som hrdý na každého kto dnes bojoval.

Adam Liška, útočník Slovenska: Nie je to jednoduché hrať taký zápas, lebo my už potrebujeme v skupine len vyhrávať. Samozrejme, že sme si odfúkli, keď sa nám podarilo otočiť skóre. Presilovky sme si prebrali, niečo sme zmenili a myslím si, že už to fungovalo lepšie.

Andrej Kollár, útočník Slovenska: Z gólu som mal veľkú radosť. Ani neviem ako mi to tam padlo. Dôležitejšie ale je, že sme zvíťazili.

Nebol to zápas úplne podľa mojich predstáv, ale vyhrali sme a to je podstatne. Na začiatku sme im darovali dva goly, to by sa nemalo stávať. Povedali sme si, že máme dobrý tím a musíme to upokojiť.

Pred zápasom som trému nemal. Snažil som sa ísť do roho s rozvahou. Bol to môj prvý zápas po dlhšej dobre, postupne sa do toho budem dostávať.