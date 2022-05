Pospíšil (si) vyrobil veľký malér, ale prízrak Nagana sa rozplynul

HELSINKI. Bol to zvláštny zápas. Víťazstvo nad Kazachstanom by zvýšilo šance slovenských hokejistov na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta 2022, ale prípadná prehra by ich naopak stiahla do boja o záchranu.

Tomu aj zodpovedalo dianie na ľade druhej najstaršej hokejovej arény vo Fínsku. Slováci sa snažili, boli aktívni, ale zároveň aj nervózni.

„Je to komplikované. Vidím na slovenských hokejkách strach, aby niečo nepokazili. Slováci musia viac tlačiť, aby donútili kazašských hráčov k chybám. Takto sa im to nepodarí,“ hodnotil spolukomentátor ČT Sport Milan Antoš.