Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní piateho zápasu na MS 2022 medzi Kazachstanom a Slovenskom.



Kazachstan je najväčší outsider skupiny, ale dokázal sa vypnúť k výbornému výkonu so Švajčiarskom, ktorý mu síce nepriniesol želané body, ktorými by znepríjemnil život Talianom. Ázijčania stavajú na bojovnosti a dravosti. Skúsenosti sú v ich radoch trochu neznámy pojem. Rozhodne v piatok večer nebudú chcieť kožu predať lacno.



Slovensko dookola točí o presilovkách a nízkej efektivite. Tri prehry za sebou ho umiestnili na nepostupové šieste miesto a šance ísť ďalej sa zamotávajú. Stále však nie je potrebné vyťahovať naše obľúbené kalkulačky, keďže to máme vo vlastných rukách. Jedno je však isté – od duelu s Kazachstanom musíme všetko vyhrať za tri body. Inak sa predčasne rozlúčime s Helsinkami.