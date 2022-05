Slováci sa na triumf poriadne natrápili. Skvelým spôsobom rozhodol Slafkovský

/zdroj: IIHF, TASR/

Juraj Slafkovský, útočník a autor štvrtého gólu Slovenska: "Určite nám spadol balvan zo srdca. Bol to zápas ako každý iný, potrebovali sme ho vyhrať. Pred stretnutím mnohí čakali, že to bude možno jednoduchý zápas, ale bol to ubojovaný výkon. Som hrdý za každého hráča, ktorý nastúpil. Niekedy sme viac pod stresom, no je to pochopiteľné, je nás tu plno mladých chlapcov, o to je cennejšie, že sme to udržali."

Adam Liška, útočník a autor tretieho gólu Slovenska: Nie je to jednoduché hrať taký zápas, lebo my už potrebujeme v skupine len vyhrávať. Samozrejme že sme si odfúkli, keď sa nám podarilo otočiť skóre. Presilovky sme si prebrali, niečo sme zmenili a myslím si, že už to fungovalo lepšie. Bude pre nás jednoduchšie ak sa budeme pozerať dopredu postupne krok po kroku, prvý zápas sme zvládli, v sobotu nás čaká ďalší.