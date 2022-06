Na majstrovstvách si roztrhol väz. Brankár Seattlu už v tomto roku dochytal

SEATTLE. Klub Seattle Kraken oznámil, že brankár Chris Driedger si na posledných majstrovstvách sveta roztrhol predný skrížený väz. V pondelok absolvoval operáciu.

Čaká ho dlhá maródka. Vrátiť do akcie by sa mohol o sedem až deväť mesiacov. Znamená to, že ho v bráne opäť uvidíme až v roku 2023.

Pre Driedgerovu kariéru je to najhoršia možná správa. Dvadsaťosemročný Kanaďan bol v prvej sezóne v drese Seattlu sklamaním a v druhej si chcel napraviť reputáciu a zabojovať o post jednotky s Philippom Grubauerom.