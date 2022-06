Načo je nám cudzinec? Ramsay priniesol niečo nové, tvrdí Graňák

"Občas počúvam, že dostať sa do reprezentácie je momentálne až neférovo jednoduché," hovorí pre Sportnet obranca DOMINIK GRAŇÁK .

Viem, z čoho asi vyplýva optimizmus odborníkov aj fanúšikov. Na majstrovstvách sveta, aj predtým na zimnej olympiáde sme mali celkom mladý tím, ktorý výsledkovo, ale aj herne – a to je z dlhodobého hľadiska ešte dôležitejšie – bol konkurencieschopný. To je prísľub do budúcnosti.

Na druhej strane, na to aby bola reprezentácia dlhodobo úspešná, treba oveľa viac, ako povedzme štyroch či piatich výborných mladých hráčov, lebo aj ich individuálna kariéra sa môže vyvíjať rôznym smerom.

Aký dojem na vás urobilo mužstvo na turnaji v Helsinkách a Tampere?

Mužstvo splnilo primárny cieľ. Postúpilo zo skupiny, hoci to nemalo vôbec jednoduché.

Nemci roky nemenia svoju tvár, sú disciplinovaní, nepríjemní a fyzicky veľmi silní. Prejavilo sa to aj v zápase proti Slovensku. Niektorí naši mladí hráči ešte nie sú fyzicky takí odolní a hokej na hrane pravidiel presadzovaných na vrcholných medzinárodných turnajoch, ktorým sa Nemci prezentujú, ich možno trochu zaskočil. Proti Nemcom sa nám však nikdy nehralo dobre a ani ja na zápasy proti nim nespomínam rád.

V zápasoch proti Kanade a Švajčiarsku malo mužstvo dobré momenty, ale na body to bolo málo. Ďalšie tri zápasy však zvládlo. Pritom hrať s vedomím, že musíte vyhrať a o postupe môže rozhodnúť aj jedna vydarená strela súpera, je pre mladý tím náročné. No a výkon proti Fínom bol najlepší na turnaji.