Online prenos: Lotyšsko - Rakúsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Cíl Lotyšů byl jasný – postup do vyřazovacích bojů. Tato meta se ale chlapíkům z Pobaltí po posledním duelu s Českou republikou na míle vzdálila. Pojďme ale popořadě.Lotyši měli na startu turnaje náročný los, který jim do prvních dvou duelů přisoudil USA a domácí Finsko. V zápase s USA Lotyši kousali, favorit ale žádné drama nepřipustil – 4:1.S Finy už to byla jiná písnička. Lotyše poslal v první třetině do vedení hvězdný Rudolfs Balcers. Finové se pak při cestě za zdánlivě povinnými třemi body pořádně zapotili, dvě využité přesilovky je k nim ale nakonec dostaly. Trvalo to ale dlouho, Granlundova rozhodující branka padla až tři minuty před závěrečnou sirénou.První body tak Lotyšsko bralo až v pondělí, kdy 3:2 porazilo Norsko. Ve čtvrtek proti Čechům už to ale na body nevyšlo. Lotyši už po první třetině prohrávali 5:0 a do konce dokázali jen kosmeticky korigovat skóre na konečných 5:1.Lotyšský výběr bodově táhne hvězda z NHL(1+2), ten má jako jediný na kontě tři body. Po dvou bodech pak nasbírala celá řada jeho spoluhráčů.