Dostala správu, či ešte korčuľuje. Nie, ale môžeme to skúsiť, odpísala a rozplakala sa

Narodila sa v okrese Frýdek-Místek, aktuálne žije vo švajčiarskom Schaffhausene. Je prvá a zatiaľ jediná tanečníčka na ľade, ktorá reprezentovala samostatné Slovensko na olympiáde.
Partnerstvo s bratislavským rodákom Lukášom Csölleyom si vysnila v období, keď už mala prakticky ukončenú kariéru. Napokon sa spolu predstavili aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.
Lucie Myslivečková si nenechala ujsť majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Prahe a pre Sportnet porozprávala, čomu sa aktuálne venuje.
„Prišla som ako fanúšik, ale aj ako členka švajčiarskeho realizačného tímu,“ prezradila.
Spolu s Alisou Agafonovou sa podieľa na príprave tanečného páru Gina Zehnderová, Beda Leon Sieber. V rytmickom tanci skončili jej zverenci na 28. mieste.
Reštaurácia aj dopravný servis
Myslivečková pôsobí vo Švajčiarsku od roku 2019.
Po ukončení pretekárskej kariéry si hľadala prácu najprv v Prahe, pracovala v kaviarni, v reštaurácii, neskôr robila dopravný servis pre médiá.
„Po olympiáde v Pjongčangu som mala také vyhorenie, frustráciu až depresiu. Potrebovala som si oddýchnuť od toho prostredia, lebo olympiáda ma strašne vyčerpala. Mentálne som sa potrebovala vyčistiť,“ vysvetľovala.
Bavila ju práca v reštaurácii a neskôr v dopravnom servise, no po čase jej začalo prekážať, že víkendové šichty si musela odsedieť, aj keby v ten deň neboli žiadne búračky.
Keď potom dostala ponuku z krasokorčuliarskeho klubu v Lausanne, neváhala.
„Predstavovala som si to veľmi ružovo, že budeme jeden tím, jedna rodina. Potom som zistila, že predsedníctvo klubu sa väčšinou skladá z rodičov, ktorí našej práce toľko nerozumejú a niekedy majú aj medzi sebou rôzne vzťahy,“ poznamenala.
Zistila, že jej to úplne nevyhovuje, tak sa presunula do Zürichu, kde pracovala v škole renomovanej trénerky Lindy van Troyenovej.
„Pre Švajčiarsko je typické hobby korčuľovanie, ale to tam neexistovalo, Linda sa sústredí na výsledky a na najvyššiu úroveň, navyše u nej trénujú len sólisti. Nemala by som tam priestor venovať sa tancom, ale bola to skvelá skúsenosť,“ doplnila.
Potom sa dostala do Schaffhausenu, kde pôsobí dodnes. „Sme super tím, máme prezidentku klubu, ktorá robila tance na ľade a je aj trénerka. Vie, aký je tlak na tréneroch a veľa nám pomáha,“ vyzdvihla.
„V klube mám voľnosť, ale aj stabilitu a pre mňa to je dôležité,“ podčiarkla.
VIDEO: Exhibičné vystúpenie Lucie Myslivečkovej a Lukáša Csölleya na MS 2017 v Ostrave
Tréningy pod holým nebom
Švajčiarsko síce nepatrí medzi klasické „krasokorčuliarske“ krajiny, tento šport však získava na popularite.
„Vo Švajčiarsku ide krasokorčuľovanie hore, všetky kategórie majú dobre obsadené. Milujú korčuľovanie. Je tam veľa otvorených zimných štadiónov a aj my často trénujeme na pod holým nebom,“ vysvetľovala Myslivečková.
Najprv z toho bola prekvapená, ale už sa na tréningy pod oblohou teší. „Sme na dobrom vzduchu, svieti slniečko… Priťahuje to aj ľudí, ktorí sa len náhodne pozrú z ulice,“ vravela 36-ročná Češka.
Vo Švajčiarsku okrem tradičných disciplín existuje aj kategória „štýl“, ktorá pripomína povinné figúry. Na súťažiach majú aj voľné jazdy, ale bez skokov.
Čoraz viac sa udomácňujú aj sólo tance, najmä v mladších kategóriách. Je to skvelá príležitosť, aby sa dieťa mohlo venovať tancom odmalička, aj keď nemá hneď partnera.
„Nie som ani proti párom rovnakého pohlavia. Páči sa mi aj koncept, že by boli skupiny, napríklad tri baby, čo by pripomínalo viac súčasný tanec alebo divadlo na ľade,“ doplnila.
„Tance na ľade sa vyvíjajú a niekam uberajú. V súčasnosti je v nich veľa choreografických prvkov, uvoľňuje sa to. My sme mali jeden a teraz už sú tam tri. Teraz sa, naopak, diskutuje o tom, či by sa to nemalo viac zase približovať povinným tancom,“ ponúkla svoj pohľad na aktuálnu situáciu vo svojom športe Myslivečková.
Každý partner ju niečo naučil
Počas kariéry vystriedala troch partnerov. Šesť sezóna jazdila s Matějom Novákom, boli spolu trikrát na majstrovstvách sveta a raz na majstrovstvách Európy.
Keď Novák ukončil kariéru, pokračovala s Francúzom Neilom Brownom, súťažili v českých farbách. Zúčastnili sa na troch majstrovstvách Európy a na jedných majstrovstvách sveta.
„S každým partnerom som sa niečo naučila a v niečom sa zlepšila. Človek sa vyvíja každým partnerom,“ poznamenala.
Myslivečková krátko korčuľovala aj s Pavlom Kaškom, ale po operácii kolena sa stala trénerkou v Nórsku.
Práve v tom období ukončila kariéru dlhoročná partnerka slovenského reprezentanta Lukáša Csölleya Federica Testová.
„Lukáš mi napísal: Korčuľuješ ešte? Odpísala som: Nie, ale môžeme to skúsiť,“ opisovala kľúčový moment.
V tej chvíli sa rozplakala od šťastia. Nikomu o tom nehovorila, ale v Nórsku sa jej stále snívalo, že korčuľuje, trénuje, ide na súťaž. Počas týchto snov mala pocit, že sa nachádza v hale, ktorú pozná.
„Ako keby som si vysnila Ostravu,“ vysvetľovala. Práve tam sa totiž konali majstrovstvá Európy v roku 2017, na ktorých sa nakoniec s novým partnerom predstavila - už v slovenských farbách.
O niekoľko rokov skôr oslovila ona Csölleya, no ten práve vtedy začal jazdiť s Taliankou Testovou.
„Osud však asi chcel, aby sme sa stali partnermi. Bolo to veľmi pekné partnerstvo, už obaja sme boli dospelí, mali sme svoje osobnosti a bolo to iné, ako keď je človek tínedžer,“ vysvetľovala.
Korčuľovali spolu dva roky, na majstrovstvách Európy v roku 2017 skončili na 16. mieste, o rok neskôr obsadili 17. priečku.
Z MS 2017 museli pre partnerkine problémy s ramenom odstúpiť, no vybojovali si olympijskú miestenku na kvalifikačných pretekoch v Oberstdorfe.
V Pjongčangu napokon skončili na 20. mieste.
Kariéru uzavreli po skončení olympijskej sezóny, v jej závere obsadili 25. miesto na majstrovstvách sveta v Miláne.
Film plný smiechu aj sĺz
„Bolo to veľmi krásne obdobie, napriek tomu, že som mala zranenia a zistila som, že telo už je limitované a už nie všetko zvládne,“ doplnila.
Lukáš Csölley pred niekoľkými rokmi v rozhovore pre Sportnet povedal, že ak by o krasokorčuľovaní a o tancoch na ľade vznikol skutočný film, malo by v ňom byť veľa sĺz.
„V mojom filme by bolo veľa smiechu, ale aj sĺz a potu. No a keď takto rozmýšľam, tak aj krvi, lebo máme stále odreté kolená. Ale bolo by tam úplne všetko. Dráma, lásky, nenávisť, závisť… Na krasokorčuľovaní sa mi veľmi páči, že je plné všetkých emócií,“ vravela Myslivečková.
Česku pomohli dva tímy
V tancoch na ľade bola donedávna situácia na Slovensku veľmi nádejná. Medzi seniormi boli dva páry, Mária Sofia Pucherová s Nikitom Lysakom a Anna Šimová s Kirillom Aksenovom. U juniorov pútali pozornosť Aneta Václavíková s Ivanom Morozovom.
Všetky tri páry sa však z rôznych dôvodov rozpadli. Václavíková síce naďalej korčuľuje, ale v amerických farbách.
Na juniorskom svetovom šampionáte sa predstavila dvojica Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris, ktorá ukázala potenciál, ale ešte potrvá niekoľko rokov, kým sa dostanú do seniorskej kategórie.
„Bolo by pekné, ak by Slovensko malo nejaké tímy. Česku veľmi pomohlo, že máme dva veľmi kvalitné seniorské tímy. Nadchlo to množstvo juniorov do tancov,“ myslí si Myslivečková.
Záujem vzbudili Natálie a Filip Taschlerovci, na nich nadviazala ďalšia súrodenecká dvojica Kateřina a Daniel Mrázkovci.
Obe dvojice sa predstavili na olympiáde v Miláne a boli tvárou domáceho svetového šampionátu.
„Veľmi pomohlo, že ľudia ich začali sledovať a začalo ich to baviť,“ poznamenala bývalá pretekárka.