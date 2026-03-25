Nenávistné rivalky? Temná éra krasokorčuľovania je preč, Američanka láme stereotypy

Rivalita v krasokorčuľovaní v minulosti niekoľkokrát zachádzala do extrémov.
Najvypuklejším škandálom bol útok na Nancy Kerriganovú pred majstrovstvami USA v roku 1994, za ktorým stál priateľ jej rivalky Tonye Hardingovej.
Začiatkom nového milénia zase kolovali fámy o napätom vzťahu dvoch dominantných Rusiek Marie Butyrskej a Iriny Sluckej.
Ani medailistky zo ZOH 2018 v Pjongčangu, Alina Zagitovová a Jevgenija Medvedevová neboli práve najlepšie priateľky.
Časy a trendy sa však menia. Najlepšie pretekárky na MS 2026 v Prahe ukázali, že aj v krasokorčuľovaní môže fungovať ženská solidarita.
Postavila sa pred kamery
Začalo sa to ešte na olympiáde. Tam všetky tri krasokorčuliarky, ktoré sú teraz v Prahe na čele, zažili ťažké chvíle.
Američanka Amber Glennová v krátkom programe skočila iba dvojitý rittberger, pričom podľa pravidiel musí byť v krátkom programe sólo skok trojitý. Za tento prvok teda dostala nula bodov a prakticky sa pripravila o šancu na medailu.
V zóne kiss & cry zúfalo plakala a kamery ukázali každú jej slzu vo vysokom rozlíšení.
Po voľnej jazde zase plakala Japonka Kaori Sakamotová. Túžila po zlate, ale spravila malú chybu a to ju odsunulo na druhé miesto. Keď však aj ju chceli snímať kamery zblízka, Glennová sa postavila pred ne, aby sa nedostali k nešťastnej Sakamotovej.
Potom si našla čas aj na to, aby objala a podporila Mone Čibaovú, ktorá síce zajazdila vynikajúcu voľnú jazdu, no napriek tomu skončila na štvrtom mieste a zjavne prežívala zmiešané pocity.
Presviedčal ju aj Verner
Na majstrovstvách sveta v Prahe sa všetky tri chcú istým spôsobom rehabilitovať a zatiaľ sa im to darí.
Sakamotová predviedla bezchybnú jazdu na klasickú pieseň od Andreu Bocelliho Time to Say Goodbye a je priebežnou líderkou.
Druhé miesto patrí Mone Čibaovej, ktorá to roztočila na pesničku od Donny Summer.
Amber Glennová zvládla vo svojej jazde na pieseň Like a Prayer od Madonny aj trojitý axel a priebežne stojí na treťom mieste.
Sakamotová a Glennová nie sú v Česku prvý raz, pred trinástimi rokmi súťažili v Ostrave na juniorskej Grand Prix.
„Vtedy bolo v hľadisku ledva pár ľudí. V porovnaní s tým teraz bolo super korčuľovať pred plným hľadiskom,“ prezradila Sakamotová, ktorá bola majsterkou sveta v roku 2022, 2023 a 2024.
Bezprostredne po krátkom programe ju bývalý český majster Európy Tomáš Verner v úlohe miestneho hlásateľa skúšal presvedčiť, že čas rozlúčky ešte neprišiel, Japonka je však rozhodnutá. Už vopred avizovala, že toto je jej posledná sezóna.
„Kariéra krasokorčuliarok zvyčajne nie je taká dlhá. My s Amber sme však živým príkladom, že dlhovekosť je možná aj v ženskom krasokorčuľovaní,“ vravela 25-ročná Japonka.
Žiadna reality šou
Medzi pretekárkami panuje vzájomný rešpekt. „Vždy som ku Kaori vzhliadala. Jej jazdu zo ZOH v Pekingu som pozrela asi tisíckrát,“ prezradila Glennová.
Jej empatické prejavy na olympiáde sa stali v Japonsku virálom, získala veľa nových fanúšikov.
„Konala som automaticky. Deň predtým som plakala ja a tlačili mi kamery do tváre. Nebolo to príjemné.
Chápem, že je to televízia, ale my sme sa neupísali nejakej reality šou. Sme športovkyne a chceme robiť svoj šport,“ vysvetľovala 26-ročná Američanka po krátkom programe v Prahe.
„V tomto športe panuje rivalita a tak sa pred súťažou pretekárky snažia nepúšťať ostatných príliš blízko. Ale Amber je iná, láme stereotypy.
Ak vidí, že niekto má problém alebo ho niečo trápi, hneď rozmýšľa nad tým, ako by mohla pomôcť a hneď niečo podnikne,“ poznamenala Sakamotová.
„Keď Amber ku mne prišla na olympiáde a pochválila ma, dodalo mi to silu. Vedela som, že som na ľade vydala zo seba maximum, ale mrzelo ma, že napriek tomu ako keby som nevedela preraziť ten múr. Takže jej slová pre mňa znamenali veľmi veľa,“ doplnila Čibaová.
Amber Glennová už len utierala slzy a na konci tlačovej konferencii sa všetky tri pretekárky objali.