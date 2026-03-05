Mladá Slovenka má na dosah top desiatku na MS. Chce ukázať aj svoju tvorivú stránku

Vkladali sa do nej najväčšie nádeje slovenskej výpravy. 14-ročná Alica Lengyelová tlak zvládla.
Pri svojom debute na majstrovstvách sveta juniorov v krasokorčuľovaní v estónskom Tallinne zajazdila bezchybný krátky program.
Spomedzi 50 pretekárok obsadila priebežné 12. miesto. V štartovom poli bolo len šesť mladších junioriek ako Alica a iba jedna z nich sa dostala do voľných jázd, ktoré sú na programe v sobotu večer.
Lengyelová sa vo voľnej jazde môže posunúť aj vyššie. Odstupy sú veľmi tesné, rozdiel medzi šiestym a dvanástym miestom je iba 2,3 bodu.
Stres opadol po prvom skoku
„Jazda sa mi podarila. Stres zo mňa opadol po prvom skoku a teším sa, že som si to vedela užiť. Na tribúne som mala aj rodinu, čo bola veľká podpora,“ vravela pre Sportnet rodáčka z Košíc.
Vo svojom krátkom programe predviedla trojitý rittberger, dvojitý axel, v druhej polovici jazdy náročnú kombináciu trojitý flip, trojitý tulup. Krokovú pasáž a piruety mala na najvyšší level štyri, až na poslednú piruetu, ktorá bola iba na level dva. Získala 61,14 bodu.
„Určite sa dá toho veľa zlepšiť. Vedela by som to spraviť aj lepšie,“ poznamenala mladá Slovenka.
Jej osobným maximom je 64,77 bodu, dosiahla ho na JGP v Gdansku, kde získala historickú striebornú medailu. Toto skóre by jej v Tallinne stačilo na priebežné piate miesto.
„Po prvej piruete som spomalila, mala som ísť viac energicky. Potom by aj druhá známka išla vyššie. Ani skoky neboli úplne čisté a pri poslednej piruete som nedotočila otočky. Aj v krokovke mohli byť čistejšie kroky,“ sebakriticky vymenovala drobné nedostatky v jazde Lengyelová.
Nie je to len o skokoch
Spolu so sestrou Olíviou sa pripravuje v talianskej obci Ritten pod vedením trénera Sergeja Rozanova.
Už pred rokom sa mala zúčastniť na juniorskom svetovom šampionáte, nakoniec však pre drobné zranenie palca na nohe nemohla štartovať. Jej sestre Olívii v Debrecíne nevyšiel krátky program a skončila na 40. mieste.
Alica išla na šampionát s cieľom predviesť dve čisté jazdy a aby sa z pretekov nevrátila smutná.
„Rozhodla som sa, že sa budem snažiť aj si to užiť, ale aj ukázať, kto som. Robím krasokorčuľovanie preto, aby som aj tvorila, aby sa ukázala aj moja kreatívnejšia, zábavnejšia a divnejšia stránka,“ usmievala sa Lengyelová.
Počas aktuálnej sezóny pochopila, prečo vlastne krasokorčuľovanie robí. „Snažím sa ísť spokojnejšie, aby si ľudia nepamätali len to, čo skáčem, ale aj ako jazdím a kto som,“ zdôraznila.
Prezradila, že v živote si často vyberá riešenia, ktoré na prvý pohľad nie sú veľmi logické.
„Niekedy sa mi to nevyplatí, ale hľadám kreatívnejšie riešenia. Preto chcem, aby spoznali aj moju tvorivú stránku,“ doplnila.
Podpora od sestry aj mačky
Ďalšia slovenská súrodenecká dvojica, Lukáš a Tadeáš Václavíkovci predišli tomu, aby bratia museli jeden druhému konkurovať. Keďže ich mama je Češka, Tadeáš sa rozhodol, že bude reprezentovať Česko.
U Lengyelových nič také nehrozí. „Navzájom sa ťaháme a podporujeme sa. Asi by som tu nebola, keby niet mojej sestry,“ vyhlásila Alica.
Takmer identické slová použila v staršom rozhovore pre Sportnet aj Olívia.
„V mnohých prípadoch by som už asi odišla domov, keby tam nebola Alica,“ vravela.
Staršia zo sestier tentoraz povzbudzovala z tribúny. „Lepšie sa mi súťaží, keď tam mám sestru. Pri nej sa cítim viac uvoľnená. Rodičia sú pre mňa veľká opora, takže som rada, že prišli,“ vyzdvihla Alica Lengyelová.
Členom rodiny je aj nórska lesná mačka, ktorá často sprevádza rodinu na pretekoch aj v zahraničí.
„Mám ju ako terapeutku. Volá sa Fiesta, my ju voláme Fifi. Je iba o rok mladšia ako ja, takže s nami rástla,“ prezradila mladá krasokorčuliarka.
„Je rada, keď sme spolu a nevadí jej, keď cestujeme. Cestou do Tallinnu napríklad celý čas spala v lietadle. Keď som smutná, alebo sa s niekým pohádam, ona je tam, vypočuje a nesúdi,“ skonštatovala Lengyelová.