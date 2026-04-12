Hagarovi sa minuli podpiskarty. Poslúchajte trénerov, radil mladým legendárny Sabovčík

Mladé talenty aj najlepší reprezentanti – na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa v sobotu zišlo to najlepšie, čo doma v krasokorčuľovaní máme.
Slovenský krasokorčuliarsky zväz usporiadal druhý ročníka Galavečera víťazov Slovenského pohára, počas ktorého vystúpili víťazi všetkých kategórií domáceho pohára od najmenších až po seniorov a svoje exhibičné jazdy predviedli aj reprezentanti.
Každý si zaslúžil potlesk
Na ľade sa objavili sestry Olívia a Alica Lengyelové, Vanesa Šelmeková, Lukáš Václavík, tanečníci Lucia Štefanovová a Jacopo Boeris aj Adam Hagara.
„V sobotu sme mali posledný deň reprezentačného kempu a mali sme štyri tréningy. Takže som bol trochu unavený, ale zvládol som to a užil som si atmosféru,“ vravel pre Sportnet Hagara, ktorý jazdil na pieseň Roads Untraveled od skupiny Linkin Park.
„Keď som vyšiel na ľad, už som zaspával. Zomieral som, ale sústredil som sa na všetko a snažil som sa tú jazdu aj užiť,“ dodal mladý krasokorčuliar, ktorý o dva týždne oslávi 20. narodeniny.
Čestným hosťom podujatia bol dvojnásobný majster Európy a bronzový medailista zo ZOH 1984 Jozef Sabovčík.
„Bola to krásna akcia a prišlo viac ľudí, ako sme očakávali. Vystúpenia ukázali, že máme širokú základňu od malých detí až po Adama. Všetci podali výborné výkony, každý si zaslúžil potlesk,“ vravel bývalý krasokorčuliar.
Sabovčík bol počas profesionálnej kariéry známy odvážnymi hudobnými voľbami, často jazdil na rock. Aj na exhibícii ho pochopiteľne zaujal práve tento štýl.
„Niki Boeris jazdil na pieseň Black Betty. To bolo super. To by som si možno aj ja bol niekedy vybral,“ poznamenal.
Tvrdohlavý tínedžer
Legendárny „Jumping Joe“ oceňoval víťazov Slovenského pohára. „Malé deti možno ešte úplne netušia, kto im odovzdával trofeje, ale v budúcnosti to pre nich bude krásna spomienka,“ myslí si Peter Majerník, prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.
A čo by radil Sabovčík mladým pretekárom?
„Treba poslúchať trénerov. Niekedy to nie je jednoduché, viem to podľa seba. Ale faktom je, že treba poslúchať a treba byť trpezlivý. Tvrdá práca sa nedá ničím nahradiť. Človek môže mať talent, ale bez tej práce z toho nič nebude,“ vravel Sabovčík.
Stretol sa aj so svojou bývalou trénerkou Agnesou Búřilovou. „Vždy ju rád vidím. Pospomíname na časy a niekedy sa zasmejeme na veciach, ktoré nás nerozosmiali vtedy, keď sa udiali, ale s odstupom častu sa na to človek díva trochu inak,“ prezradil.
„Viem, že to so mnou nebolo jednoduché, bol som tvrdohlavý tínedžer. Pani Búřilová si to so mnou dosť užila,“ skonštatoval bývalý skvelý pretekár.
Podpisoval sa aj na útržky
Po skončení programu na ľade nasledovala autogramiáda všetkých reprezentantov aj Jozefa Sabovčíka.
Stovky ľudí trpezlivo čakali v dlhých radoch, podpisovanie nakoniec trvalo viac ako dve hodiny.
„Minuli sa mi kartičky, pritom ich vraj bolo päťsto. Ale snažil som sa dať podpisy všetkým, ešte sme natrhali nejaký papier,“ vravel Adam Hagara.
Aj po dlhom a náročnom dni mal úsmev na tvári. „Baví ma tá interakcia s ľuďmi, veď o tom je v podstate život. Rád sa stretávam s ľuďmi, majú ma radi, takže sa s nimi rád porozprávam, podpíšem kartičky a odfotím sa,“ doplnil.
Je známy tým, že sa vždy snaží vyhovieť fanúšikom. Na nedávnych majstrovstvách sveta v Prahe po prvom verejnom tréningu rozdával podpisy asi dvadsať minút.
„Vďaka týmto ľuďom narastá popularita nášho športu. Je to aj naša povinnosť odfotiť sa s nimi,“ podčiarkol Hagara.
Progres je viditeľný
Vstup na podujatie bol voľný, takže presné údaje o počtu divákov nie sú k dispozícii, ale podľa odhadov prišlo na zimný štadión približne 2000 až 2500 priaznivcov.
„Som nadšený. Na to, koľko bolo v sobotu v Bratislave akcií a aké bolo krásne počasie, je skvelé, že prišlo toľko ľudí sa pozrieť do zimy na našich krasokorčuliarov,“ vravel šéf zväzu Peter Majerník.
Týmto sa oficiálne uzavrela sezóna, v ktorej sa Adam Hagara blysol 10. miestom na majstrovstvách Európy a 15. miestom na majstrovstvách sveta, Alica Lengyelová získala historicky prvú slovenskú medailu v kategórii žien na podujatí juniorskej Grand Prix a Slovensko malo už druhý rok po sebe obsadené všetky disciplíny na juniorskom svetovom šampionáte.
„Bola to veľmi úspešná sezóna a je vidieť progres. Krasokorčuľovanie napreduje, pretekári sa zlepšujú. Máme na to, aby sa Slovensko znovu zapísalo na mapu svetového krasokorčuľovanie,“ skonštatoval šéf zväzu.
Priaznivci tohto športu sa v Bratislave môžu tešiť najbližšie na Memoriál Ondreja Nepelu, ktorý sa bude konať tradične koncom septembra. V tomto roku by sa jeho súčasťou mala byť aj kategória športových dvojíc.