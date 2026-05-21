Jubilejný ročník ako splnený sen. Okolo Slovenska vyvrcholia na legendárnom kopci

Dlhoročný zostavovateľ trate cyklistických pretekov Okolo Slovenska Stanislav Holec si roky prial účasť Petra Sagana a tiež domáceho víťaza podujatia.
V roku 2021 sa mu obe priania naraz splnili. Trojnásobný majster sveta síce nevyhral etapu, no žltý dres si v dojazde v Trnave tesne ustrážil.
Holec mal však ešte jeden profesijný sen, o ktorom hovoril. Chcel zorganizovať etapu, akú nosil v hlave už aj jeho predchodca Dušan Mráz.
Horskému dojazdu na Kráľovej holi dlho bránili rôzne faktory, no jubilejný 70. ročník medzinárodných pretekov symbolicky vyvrcholí práve tam.
Náročnejší profil pretekov
Preteky sa podobne ako vlani uskutočnia v druhej polovici septembra. Úvodná etapa so štartom aj cieľom v Košiciach je na programe v stredu 16. septembra a o päť dní neskôr sa bude finišovať na Kráľovej holi.
Prezident SZC Peter Privara pôvodne premýšľal nad rozšírením itineráru o krátku časovku alebo prológ, ale to sa napokon neuskutoční.
Preteky budú už tradične vhodnou prípravou pred svetovým šampionátom, ktorého hlavného preteky sa v Kanade uskutočnia týždeň po Okolo Slovenska.
Aj preto je profil pretekov náročnejší než po minulé roky. Napríklad, kým vlani sa prvé štyri etapy skončili triumfom Francúza Paula Magniera, tentokrát nebudú mať šprintéri toľko šancí na víťazstvo.
Jediná typická rovinatá etapa sa pôjde ako predposledná. Jej začiatok bude v Beluši a ako už neraz predtým bude jedným z cieľových miest Trnava.
Trasa Okolo Slovenska 2026
- 1. etapa: Košice – Košice | 163,5 km
- 2. etapa: Levoča – Liptovský Mikuláš | 187,2 km
- 3. etapa: Tvrdošín – Dohňany | 196,0 km
- 4. etapa: Beluša – Trnava | 160,3 km
- 5. etapa: Sliač – Kráľova hoľa | 142,0 km
Možno až päť World Tour tímov
Celkovo pelotón absolvuje 849 km a navštívi viac ako 120 miest a obcí. Trasa má nielen športový aspekt, keďže bude aj prezentáciou Slovenska.
Hoci do štartu jubilejného 70. ročníka zostáva ešte niekoľko mesiacov, organizátori už evidujú silný záujem tímov z viacerých kategórií UCI.
Spomedzi tímov najvyššej kategórie World Tour zatiaľ záväzne potvrdili účasť Soudal Quick-Step, Visma-Lease a Bike a Lotto-Intermarché. Na potvrdenie sa čaká od tímov Picnic PostNL a Groupama - FDJ United.
So svojím rozvojovým tímom príde Astana a na štarte nebudú chýbať ani Dukla Banská Bystrica či české tímy Kasper Crypto4me a ATT Investments.
Pretekov sa nezúčastní tím Unibet Rose Rockets so slovenským majstrom Lukášom Kubišom, ktorý vlani skončil celkovo šiesty.
Tímy, ktoré potvrdili svoju účasť
UCI WorldTeam: Soudal Quick-Step (Belg.), Visma-Lease a Bike (Hol.), Lotto-Intermarché (Belg.)
UCI ProTeam: Cofidis (Fr.), Novo Nordisk (USA)
UCI Continental Team: Dukla Banská Bystrica, Kasper Crypto4me (ČR), ATT Investments (ČR), Lucky Star (Švéd.), XDS Astana development team (Kaz.), Biesse Carrera (Tal.), Drall Repsol (Šp.), Voster ATS (Poľ.), United Shipping (Maď.), Tirol KTM (Rak.), Hrinkoš Advarics (Rak.)
predbežne potvrdené tímy:
UCI WorldTeam: Picnic PostNL (Hol.), Groupama-FDJ (Fr.)
UCI ProTeam: MBH Bank Ballan CSB (Maď.)
UCI Continental Team: UAE Team Emirates GEN Z (UAE), Bahrajn Victorious development team (Taliansko)