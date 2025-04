O štvoritom skoku snívajú aj Slovenky. Juniorská kategória je u žien silnejšia

BRATISLAVA. Slovenská krasokorčuliarska elita absolvovala tento týždeň reprezentačný kemp v Bratislave. Trval od nedele do štvrtka a zúčastnilo sa na ňom približne tridsať sólistov rôznych vekových kategórií. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zarezávali Adam Hagara, Lukáš Václavík, Olívia a Alica Lengyelové, Vanesa Šelmeková a ďalší pod vedením trénera Sergeja Rozanova. Sústredenie sa začalo iba týždeň po skončení majstrovstiev sveta, na ktorých sa predstavili Hagara a Šelmeková.

Trochu to prehnal

„Nebolo to sústredenie na záťaž, ale skôr technické, kde sme sa mohli učiť napríklad nové nájazdy a cvičenia, ktoré potom môžeme trénovať ďalej. Robím všetko naplno a snažím sa naučiť nové veci,“ povedal pre Sportnet Hagara. Čoskoro 19-ročný slovenský krasokorčuliar má za sebou najúspešnejšiu sezónu kariéry, v ktorej obhájil bronz z majstrovstiev sveta juniorov a na seniorskom svetovom šampionáte skončil na 16. mieste, čím vybojoval olympijskú miestenku.

„Prvý deň som skúšal aj štvoritý skok. Aj som ho skočil, ale potom som asi horšie spadol a mal som trochu problém s nohou. Myslím, že som to trochu prehnal prvý deň,“ vravel Hagara s preňho typickým úsmevom. V novej sezóne bude mať nový krátky program, ktorý znovu bude skladať s belgickým trénerom a choreografom Jorikom Hendrickxom. V najbližšej budúcnosti ho čakajú najmä tréningy na suchu. „Chcem trochu získať nové sily a potom keď prídem na ľad, dúfam, že všetko bude ešte lepšie ako predtým,“ vyhlásil Hagara.

Sklamanie na MSJ Lukáš Václavík v uplynulej sezóne zažil úspechy ale aj pády. Vyhral juniorskú Grand Prix v Gdansku, dostal sa do finále JGP, no na juniorskom svetovom šampionáte mu nevyšli jazdy a skončil až na 19. mieste. Pôvodne pritom ašpiroval na najlepšiu desiatku. „Sezóna bola hore-dole. Začiatok bol fajn, v Rige aj v Gdansku som sa cítil dobre, aj som zajazdil dobre. Potom prišlo zranenie a va finále JGP sa stalo, čo sa stalo,“ poznamenal Václavík. Tam bol po krátkom programe tretí, no na tréningu pred voľnou jazdou zlomil nôž na korčuli. S vymeneným nožom nemohol poriadne skákať a napokon skončil šiesty. „Jediné sklamanie pre mňa je juniorský svetový šampionát. Viem, že som tam mohol urobiť viac,“ vravel. Pre Václavíka to boli prvé majstrovstvá sveta. „Bol tam stres aj únava, tým, že som prvýkrát absolvoval plnú sezónu. S tým sa však treba naučiť robiť. Pre mňa to bol taký efekt snehovej gule už od finále JGP, ale chcel som zabojovať. Už to však bol boj,“ poznamenal Václavík. Lámač korčúľ Čaká ho posledná sezóna medzi juniormi, plánuje dve nové jazdy. „Chcel by som už na ľade viac vyzerať ako senior,“ vyhlásil.

Aj on už na tréningoch skúša štvoritý skok. „Ak by som ho neskúšal, už by bolo neskoro. Treba sa na to pripravovať. Ale mám aj iné ciele do sezóny: hlavne si uistiť jazdy, axel a zlepšiť choreografiu čo najviac ako sa dá,“ zdôraznil Václavík. Štvoritý skok zatiaľ skočil na tréningu iba raz, pred rokom a pol. „Bolo to predtým, ako som si zlomil sedem párov korčúľ,“ poznamenal. Zvyčajne mu vydržia korčule tri až päť mesiacov. Václavík trénuje v Taliansku práve pod vedením Rozanova. Na sústredení sa tak mohol cítiť veľmi pohodlne. „Pre mňa tento tréning nebola veľká zmena, bolo to ako doma,“ vyhlásil Václavík. „Toto sústredenie bolo najmä o tom, aby sme sa pozreli na detaily a základy,“ doplnil.

Bez sestry by išla domov Talentované juniorky Olívia a Alica Lengyelové sa od júna minulého roku taktiež pripravujú v Taliansku pod vedením Sergeja Rozanova. Ruský tréner v minulosti spolupracoval s Eteri Tutberidzeovou aj s Jevgenijom Pľuščenkom a mal zverenky, ktoré pravidelne skákali štvorité skoky a trojitý axel.

Náročné skoky lákajú aj sestry Lengyelové. „Veľa pracujeme na technike skokov, aby nebola o náhode,“ zdôraznila staršia sestra. Prezradila, že rodina už dávnejšie zvažovala odchod do zahraničia a spojiť to s krasokorčuľovaním bola dobrá príležitosť. Sestry si na ľade rozumejú. „Rivalita medzi nami je zanedbateľná. Práveže keď sa jednej nedarí, tak sa darí tej druhej, takže sa navzájom vieme vytiahnuť z ťažkých chvíľ,“ vravela Olívia Lengyelová. „V mnohých prípadoch by som už asi odišla domov, keby tam nebola Alica. Keď sa minieme na ľade, vždy sa povzbudíme. Je to super,“ doplnila. 16-ročná pretekárka sa v uplynulej sezóne predstavila na Európskom olympijskom festivale mládeže, kde skončila na 9. mieste a nakoniec aj na juniorských majstrovstvách sveta, na ktoré mala ísť pôvodne jej sestra, tá však bola zranená. Slovenská reprezentantka sa nedostala do voľných jázd, obsadila konečné 40. miesto. Po jazde pre Sportnet povedala, že by chcela byť prvou Slovenkou, ktorá skočí trojitý axel. Na tréningoch však skúša aj štvoritý salchow a tulup. „Myslím si, že ženy sa technickou náročnosťou nikdy nedotiahnu na chlapov, oni majú aj iné predispozície, dospievajú v inom čase. Preto v Rusku sa dievčatá snažia skočiť štvorité skoky v čo najnižšom veku, lebo potom je to už náročnejšie. Ale myslím si, že to nie je úplne dobré, skočiť to v dvanástich-trinástich, lebo keď sa telo začne meniť, potom to nedokážu udržať. Podľa mňa je lepšie to dotiahnuť pomaličky, kým je ten skok istý,“ vysvetľovala rodáčka z Košíc.

Juniorky sú silnejšie Jej 13-ročná sestra Alica tiež nacvičuje aj tie najnáročnejšie skoky, trojitý axel, štvoritý tulup a štvoritý salchow. „Zatiaľ to mám nedorotované, Oli je na tom lepšie. Na štvoritý skok treba vyšší výskok a ja osobne potrebujem aj rýchlejšiu rotáciu,“ prezradila. „Krasokorčuľovanie sa posúva. Myslím si, že v súčasnosti je v ženách silnejšia juniorská kategória,“ poznamenala. Alica Lengyelová má za sebou debut v juniorskom seriáli Grand Prix, kde dosiahla dve výborné šieste miesta. To dáva nádej do ďalších rokov aj na účasť vo finále.

„Na JGP som sa cítila pripravená, ale najväčší bodový zisk som mala v Turecku na Bosphorus Cupe. Na konci sezóny to trochu šlo dole vodou, prišlo zranenie a až tak veľmi mi nešlo na tréningoch,“ zhodnotila sezónu mladšia zo sestier. „Mrzí ma, že som pre zranenie nemohla ísť na juniorský svetový šampionát, ale budem bojovať, aby mi to vyšlo ďalšiu sezónu,“ uviedla. Mala problémy s nechtom na nohe, musel jej to opraviť chirurg. „Nevedela som skákať odpichnuté skoky,“ vysvetlila.