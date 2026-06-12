Prvý mimoeurópsky líder v dejinách pokračuje: Som rovnako odhodlaný ako v roku 2022

Na archívnej snímke z 19. septembra 2025 prezident Medzinárodnej korčuliarskej únie Kim Čä-jol.
Na archívnej snímke z 19. septembra 2025 prezident Medzinárodnej korčuliarskej únie Kim Čä-jol. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. jún 2026 o 21:00
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Jeho druhé funkčné obdobie odsúhlasil Kongres ISU.

Juhokórejský športový funkcionár Kim Čä-jol bude naďalej šéfom Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).

Jeho druhé funkčné obdobie odsúhlasil Kongres ISU v španielskom Tenerife, kde nemal 57-ročný člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) protikandidáta.

Kim je prvý mimoeurópsky líder korčuliarskej organizácie v jej 130-ročnej histórii.

Juhokórejský predstaviteľ sa vo svojich prvých štyroch rokoch na čele ISU zaslúžil o zavedenie úspešných a inovatívnych zmien vo všetkých disciplínach.

„Ďakujem vám za vašu podporu a dôveru. Uisťujem vás, že som rovnako odhodlaný viesť túto organizáciu pre budúcnosť nášho športu ako v roku 2022,“ citovala staronového lídra ISU agentúra Yonhap.

Kim sa pred ZOH 2026 stal aj členom exekutívy MOV, v ktorej zastupuje zimné športy.

Krasokorčuľovanie

    Na archívnej snímke z 19. septembra 2025 prezident Medzinárodnej korčuliarskej únie Kim Čä-jol.
    Na archívnej snímke z 19. septembra 2025 prezident Medzinárodnej korčuliarskej únie Kim Čä-jol.
    Prvý mimoeurópsky líder v dejinách pokračuje: Som rovnako odhodlaný ako v roku 2022
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