Prvý mimoeurópsky líder v dejinách pokračuje: Som rovnako odhodlaný ako v roku 2022

Juhokórejský športový funkcionár Kim Čä-jol bude naďalej šéfom Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).
Jeho druhé funkčné obdobie odsúhlasil Kongres ISU v španielskom Tenerife, kde nemal 57-ročný člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) protikandidáta.
Kim je prvý mimoeurópsky líder korčuliarskej organizácie v jej 130-ročnej histórii.
Juhokórejský predstaviteľ sa vo svojich prvých štyroch rokoch na čele ISU zaslúžil o zavedenie úspešných a inovatívnych zmien vo všetkých disciplínach.
„Ďakujem vám za vašu podporu a dôveru. Uisťujem vás, že som rovnako odhodlaný viesť túto organizáciu pre budúcnosť nášho športu ako v roku 2022,“ citovala staronového lídra ISU agentúra Yonhap.
Kim sa pred ZOH 2026 stal aj členom exekutívy MOV, v ktorej zastupuje zimné športy.