Chce byť prvou Slovenkou, ktorá skočí trojitý axel. Pri kombinácii jej ušla hlava

Kategória žien bola najpočetnejšia s 48 pretekárkami. 16-ročná Slovenka v krátkom programe spadla a obsadila 40. miesto. Do voľných jázd postúpilo najlepších 24 korčuliarok.

Na druhom mieste je čerstvá víťazka EYOF-u Gruzínka Inga Gurgenidzeová so skóre 67,47 bodu, kým tretia Japonka Ami Nakaiová získala 66,84 bodu.

„Až na to, že som neurobila kombináciu, myslím si, že ten program bol dobrý. Snažila som sa ukázať v jazde trochu iný štýl, ale musím ešte popracovať na druhej známke,“ znelo prvotné hodnotenie slovenskej pretekárky po krátkom programe.

Ešte v nej pracovali emócie, ale statočne odpovedala na otázky. „Pri tej kombinácii mi ušla hlava. Preto sa mi nepodarilo spraviť techniku, ktorú na tréningu viem,“ skonštatovala.

Na šampionát bola pôvodne nominovaná jej mladšia sestra Alica, pre menšie zranenie palca na nohe však nemohla štartovať.

„Nedozvedela som sa to na poslednú chvíľu, povedala mi to skôr. Brala som to ako dobrú možnosť,“ vravela Olívia Lengyelová.