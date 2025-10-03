Historický úspech pre Slovensko. 14-ročná pretekárka získala striebro na prestížnom podujatí

BRATISLAVA. Slovenské krasokorčuľovanie dosiahlo na juniorskej Grand Prix v Gdansku historický úspech.
Iba 14-ročná Alica Lengyelová získala striebornú medailu – je to prvá medaila pre Slovensko v kategórii junioriek.
Bezchybná voľná jazda
Mladá rodáčka z Košíc bola po krátkom programe na prvom mieste. Zverenka Sergeja Rozanova zajazdila výbornú voľnú jazdu, so siedmimi trojitými skokmi.
Dve náročné kombinácie, trojitý lutz s trojitým tulupom a trojitý lutz s dvoma dvojitými axlami zvládla v druhej polovici jazdy.
Lengyelová má svoj voľný program strategicky veľmi dobre naplánovaný, aby jej aj bez trojitého axla či štvoritého skoku vyniesol čo najvyšší bodový zisk.
VIDEO: Voľná jazda Alice Lengyelovej na JGP v Gdansku
Slovenka zajazdila tretiu najlepšiu voľnú jazdu, získala 126,76 bodu. Jej doterajším osobným maximom bolo 111,86 bodu z nedávnych pretekov JGP v Baku.
V Gdansku jej celkové skóre bolo 191,53 bodu, čo jej vynieslo druhú priečku.
Preteky vyhrala Kórejčanka Yujae Kim so skóre 199,86 bodu. Tretia skončila Sophie Joline von Feltenová zo Spojených štátov amerických so skóre 190,67 bodu, ktorá mala druhú najlepšiu voľnú jazdu.
Silná konkurencia
„Boli to asi najsilnejšie preteky junioriek v tohtoročnom seriáli Grand Prix a možno aj za posledné roky,“ poznamenal komentátor Ted Barton na kanáli Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) po skončení súťaže.
Kim aj Von Feltenová skočili vo voľnej jazde aj trojitý axel, Američanka dokonca dva a pridala aj štvoritý salchow.
Striebro Alice Lengyelovej je historickým úspechom pre Slovensko.
V kategórii junioriek mala doteraz najlepšie výsledky z JGP Nicole Rajičová, ktorá pred jedenástimi rokmi bola dvakrát štvrtá.