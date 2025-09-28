Hagara skvele zabojoval, mal najvyššiu technickú známku. Prvý štvorák je nový začiatok

BRATISLAVA. Ísť do toho, aj keď viete, že sa možno zabijete. Takto zhrnul recept na štvoritý skok Adam Hagara po návrate z marcových majstrovstiev sveta, kde získal olympijskú miestenku.
Prešlo len necelých šesť mesiacov a Hagara prvý raz v živote predviedol štvorák v súťaži.
Medzitým sa párkrát aj „zabil“, mal modriny na tele aj šrámy na duši, ale zase a znova ukázal, že je veľký bojovník.
V krátkom programe na Memoriáli Ondreja Nepelu mu ešte štvoritý tulup nevyšiel, vo voľnej jazde ho však zvládol výborne.
Po krátkom programe bol deviaty, no zajazdil piatu najlepšiu voľnú jazdu (151,39 bodu) a posunul sa na konečné piate miesto s celkovým skóre 223,16 bodu.
Slovenský krasokorčuliar dokonca mal najvyššiu technickú známku vo voľnej jazde spomedzi všetkých pretekárov, 83,47 bodu – a to ešte mu nevyšiel posledný skok, trojitý rittberger.
Avšak v druhej známke, takzvaných komponentoch dostalo až 11 pretekárov vyššiu známku ako mladý Slovák.
Musel hľadať motiváciu
Podobne to bolo aj v krátkom programe. V ňom síce Hagarovi pokus o štvorák nevyšiel, no ostatné prvky boli solídne a technická známka bola v poriadku.
Za komponenty, teda za „umelecký dojem“ však dostal nižšie hodnotenie, ako pred rokom.
Hagaru to trochu rozladilo, v deň voľnej jazdy musel hľadať motiváciu.
„Necítil som sa komfortne s tým skóre a hľadal som hlavne seba samého,“ prezradil.
Zvyčajne pôsobí bezstarostne, ako keby ho nikdy nič netrápilo, no aj on sa musí vysporiadať so svojimi pochybnosťami a horšími chvíľami.
„Snažil som sa poukázať si na to, čo všetko som dal do toho športu, čo všetko som spravil počas leta pre seba,“ doplnil.
Na popoludňajšom tréningu jeho prvé pokusy o štvoritý skok boli ďaleko od ideálu.
„Mal som ešte v hlave ten tulup z predchádzajúceho dňa. Pritom môžem byť na seba hrdý aj za krátky program,“ poznamenal.
Posledný pokus však už bol ako z veľkej knihy. Veril si aj v jazde.
VIDEO: Voľná jazda Adama Hagaru na Memoriáli Ondreja Nepelu 2025
Prvý po Sabovčíkovi
V úvodných sekundách Hagarovej voľnej jazdy na motívy Jamesa Bonda bolo v celej hale cítiť očakávanie.
Keď Hagara štvorák ustál, diváci nadšene zvýskli a aj na tvári pretekára sa objavil obrovský úsmev.
„Aj ja som skoro zvýskol,“ zasmial sa už po jazde.
Stal sa len druhým Slovákom po Jozefovi Sabovčíkovi, kto na oficiálnej súťaži skočil štvoritý skok.
Sabovčík bol na ME 1986 vôbec prvý na svete. Bezprostredne po pretekoch mu pokus uznali, no po niekoľkých dňoch sa Medzinárodná korčuliarska únia rozhodla, že skok nebol čistý. Sabovčík sa pri dopade dotkol ľadu aj druhou nohou.
U Hagaru žiadne pochybnosti nevznikli. V ére samostatnosti je prvým slovenským krasokorčuliarom, ktorý zvládol štvoritý skok.
„Myslím, že bolo vidieť, že som bol šťastný. Musel som sa však sústrediť na ďalšie prvky,“ poznamenal Hagara.
Nechcel dopadnúť ako jeho slávny predchodca, ktorý po vydarenom štvoráku ostal stáť, lebo zabudol ďalšiu časť svojej jazdy.
„Som na seba hrdý, lebo to je veľký míľnik. Som rád, že sa mi to podarilo na Slovensku, pred slovenskými fanúšikmi,“ vyhlásil.
Pády môžu poriadne bolieť
Slovenský pretekár vždy vyčnieval svojím nádherným trojitým axlom. Štvoritý tulup však tiež má potenciál stať sa jeho najlepším skokom.
Hneď na prvý raz naň dostal stupeň predvedenia 1,74.
„Axel je stále môj obľúbený skok, ale tulup bol na prvú súťaž v pohode,“ usmial sa Hagara.
Je známy tým, že neskáče „vrany“, teda neotvára skok, aj keď potom nasleduje tvrdý pád.
„Musím ísť hneď od prvého pokusu, lebo akonáhle začnem robiť nejaké vrany, tak sa technika môže stratiť zo skoku. Najdôležitejšie je proste ísť do toho,“ zdôraznil.
Vlani si takto ublížil, mal obrovskú modrinu po celej nohe a nevedel chodiť. „Poučil som sa z toho a už používam padačky,“ prezradil Hagara.
Dva týždne pred Nepelovým memoriálom si zase privodil výron členka, tiež pri tréningu štvoritého tulupa.
„Záleží na tom, ako padnem. Pokiaľ sa šmyknem dozadu, je to v pohode, ale ak padnem na jedno miesto, napríklad na zadok celou váhou, tak to bolí. A nie je problém, že to bolí chvíľu, ale môže to prejsť do chronickej bolesti, že sa to zapáli,“ vysvetľoval.
Aj preto začal nosiť „padačky“, teda výstuž v nohaviciach, aby si na tréningu nič nespravil a na súťaži bol pripravený na čo najlepší výkon.
Bol vo svojej zóne
Nepelov memoriál je Hagarova súťaž. Bola to už jeho štvrtá účasť na týchto pretekoch, raz skončil ôsmy, dvakrát piaty a raz štvrtý.
Zakaždým však „ukradol šou“, mal jednoznačne najviac fanúšikov v hľadisku.
Tentoraz ho vášnivé zberateľky podpisov a fotografií nadšene oslovovali aj tesne pred jeho voľným programom.
„Adam, Adam, Adam, Adam,“ znelo rôznymi tenkými hlasmi zo všetkých smerov.
Hagara však v týchto chvíľach dokáže všetky vonkajšie vplyvy vytesniť.
„Naučil som sa to aj z tréningov. Pre najlepších športovcov je najdôležitejšie, že si nájdu tú svoju zónu a nenechajú si nikoho do nej vojsť,“ vysvetľoval.
Aj v jazde môžu nastať neočakávané veci: tentoraz mu úplne nevyšiel „slajd“ na kolenách pred trojitým flipom. Bol už v záklone, príliš blízko mantinelu, no dokázal vyskočiť aj zarotovať.
„Musím byť pripravený na každú situáciu. Aj v tréningoch sa stane všeličo,“ poznamenal Hagara.
Mrzelo ho, že spadol pri úplne poslednom skoku. Bol ním trojitý rittberger, na ktorý mu už nezostali sily.
„Všetku silu som vyčerpal tým, že som zachraňoval nájazd na flip. Trochu som sa potom do rittbergra ponáhľal. Keby si trochu počkám, tak ho skočím. Ale je to prvá súťaž v sezóne a aspoň máme na čom pracovať,“ podčiarkol.
Ukázal si, že to vie
V druhej časti minulej sezóny sa už Hagaru každý vypytoval, kedy „konečne“ skočí ten štvorák.
Teraz ho má odfajknuté, ale tým sa nič nekončí. Naopak, začína sa nová éra, lebo štvoritý skok je v súčasnosti prakticky povinnou výbavou aj v širšej svetovej špičke.
„Dôležité je zvládať ho aj v budúcnosti. Ukázal som si, že to viem skočiť a mám šancu dostať sa medzi tých najlepších. Teraz je dôležité pracovať na tom viac a viac, aby som si ním bol istý a aby to bol môj pravidelný skok, ktorý skáčem na každej súťaži, nie len na jednej,“ uviedol slovenský pretekár.
Rozmýšľa aj nad pridaním ďalšieho štvoritého skoku do voľnej jazdy. Nemusí to nutne trvať roky.
Keď v pätnástich začínal s trojitým axlom, na previerkach spadol v krátkom programe, ale vo voľnej ho skočil. O tri mesiace neskôr už išiel voľnú jazdu s dvoma trojitými axlami.
„Neviem, čo sa stane, ale budem na tom pracovať,“ sľuboval.
Tbilisi, Osaka, Varšava
Hagara sa o dva týždne predstaví na challengri v Gruzínsku v Tbilisi, potom ho čaká debut na okruhu seniorskej Grand Prix v japonskej Osake.
Po ňom má v pláne aj challenger vo Varšave a v decembri už nasledujú spoločné majstrovstvá Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, ktoré majú byť v tomto roku v Prešove.
Hagara získal olympijskú miestenku pre krajinu a oficiálne ju ešte nemá potvrdenú na meno.
Aj na Nepelovom memoriáli však opäť ukázal svoj vysoký štandard, spoľahlivosť a pevné nervy.
Ďalší slovenský pretekár, Lukáš Václavík aj tentoraz skončil s veľkým odstupom za Hagarom na 15. mieste a sám povedal, že v tejto sezóne bude jeho vrcholom juniorský svetový šampionát.
„Na každej súťaži sa snažím zajazdiť čo najlepšie,“ podčiarkol Hagara.
Po Nepelovom memoriáli ho nečakajú žiadne oslavy. Čerstvý vysokoškolák na Fakulte informatiky na Slovenskej technickej univerzite strávi nedeľu nad knihami.
„Mám spraviť sto príkladov z matematiky. Ale aspoň budem mať pri tom dobrý pocit,“ uzavrel so smiechom Hagara.