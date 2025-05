Neúprosná ekonomická realita. Slovensko v rýchlom slede prišlo o tri sľubné dvojice

„Už na začiatku našej spolupráce sme si boli vedomí, že Nikitova rodinná situácia mu neumožňuje podieľať sa na nákladoch spojených s vrcholovým športom. Napriek tomu sme sa rozhodli ísť do toho s vierou, že nájdeme dostatočnú podporu,“ vysvetľovala Pucherová.

Za ich rozhodnutím sú finančné dôvody. „Nebolo to impulzívne ani rýchle rozhodnutie. Obaja máme k tancu na ľade silný vzťah a počas tréningov sme pracovali maximálne zodpovedne. To, čo sme robili, nás bavilo, vedeli sme, že máme potenciál a cítili sme, že napredujeme, najmä v posledných dvoch sezónach. Žiaľ, ekonomická realita bola neúprosná,“ uviedli pre Sportnet Pucherová s Lysakom.

Tance na ľade sú špecifickou disciplínou, v ktorej prakticky nie je možné uspieť, ak dvojica netrénuje v niektorom z uznávaných tréningových stredísk so špičkovými odborníkmi a silnými sparingpartnermi.

Intenzívne hľadali aj ďalšie možnosti podpory, no neúspešne. „Oslovili sme firmy, nadácie, žiadali sme granty a reagovali na štátne výzvy. Ako nový pár sme však narazili na bariéru. Záujem sponzorov sa zväčša začína až keď získate nejaké významnejšie umiestnenia, či medaily, no cesta k nim je dlhá a náročná,“ poznamenala Pucherová.

„Nezabudnuteľná bola aj atmosféra na domácom Memoriáli Ondreja Nepelu 2024. Energia publika bola výnimočná. Veľmi si vážime aj náš triumf na Denkova–Savitsky Cupe v tom istom roku, bol to výsledok systematickej práce,“ vymenovala ďalšie kľúčové zážitky.

Dvojica počas spoločného pôsobenia zažila viaceré pamätné preteky. „Silným zážitkom bola naša prvá sezóna, keď sme sa ako nový pár kvalifikovali na majstrovstvá Európy a sveta v roku 2022. To nám dodalo vieru, že to má zmysel,“ vravela Pucherová.

Ich rozhodnutie zobral tréner Luca Lanotte profesionálne. „Luca našu situáciu prijal s pochopením, hoci sme videli, že ho to úprimne zasiahlo. Mal s nami dlhodobé plány, videl náš potenciál a krok po kroku sme spolu budovali niečo s perspektívou. Napriek tomu, že ho naše rozhodnutie mrzelo, zachoval si profesionálny prístup a prejavil veľkú empatiu aj rešpekt voči okolnostiam, ktoré nás k nemu viedli,“ podčiarkla Pucherová.

23-ročná Pucherová a 25-ročný Lysak hodnotia spoločnú cestu maximálne pozitívne. Spätne by nespravili nič inak.

Majerník prisľúbil pomoc Pucherovej pri hľadaní partnera. „Bola by škoda zahodiť tie roky práce,“ poznamenal.

„Cieľom je, aby sme do juniorských súťaží išli už plne pripravení a boli aj konkurencieschopní,“ podčiarkol prezident zväzu.

Zväz by chcel podporiť rozvoj športových dvojíc a tanečných párov už aj v mladom veku, aby deti videli perspektívu aj v týchto disciplínach.

„Pred mesiacom asi nikto nečakal, že nastane takáto situácia. Zväz musí akceptovať rozhodnutie športovcov. Našou snahou je, aby sa uskutočnilo stretnutie vedenia zväzu, rozhodcov a trénerov. Chceme vypracovať plán minimálne na štyri roky, kde by sme sa snažili o rozvoj párových disciplín,“ uviedol pre Sportnet Majerník.

Tréningovú skupinu v Amerike vedie bývalí vynikajúci tanečníci na ľade Denis Petuchov so ženou Melissou. Medzi ich zverencov patria aj aktuálni juniorskí majstri sveta z Talianske Noemi Taliová a Noah Lafornara.

Majú veľký potenciál

Ak pri zmene partnerov jeden z dvojice zmení aj krajinu, ktorú reprezentuje, nový pár nemôže súťažiť na medzinárodných pretekoch 12 mesiacov od ich posledného štartu.

Týka sa to aj Václavíkovej s Lissauerom. Práve preto je pre nich výhodnejšie štartovať v amerických farbách, keďže aj v tomto medziobdobí môžu súťažiť na pretekoch v rámci Spojených štátov.

Ak by jazdili za Slovensko, takéto možnosti by nemali, mohli by štartovať len na domácom šampionáte, iné preteky totiž nie sú.

„Takto môžu pretekať celú sezónu, už od začiatku júna. Ak by reprezentovali Slovensko, dvanásť mesiacov by stáli úplne bez pretekov,“ vysvetľoval Václavík.