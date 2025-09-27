Sabovčík už nie je sám. Adam Hagara skočil v súťaži štvoritý tulup

BRATISLAVA. Výnimočný večer pre slovenské krasokorčuľovanie. Na Memoriáli Ondreja Nepelu skočil Adam Hagara vo voľnej jazde štvoritý tulup.
V ére samostatnosti je prvým Slovákom, komu sa tento míľnik podaril a celkovo druhým za Jozefom Sabovčíkom, ktorý skočil prvý štvorák v histórii pred skoro štyridsiatimi rokmi.
Hagara vo voľnej jazde na motívy Jamesa Bonda začal ukážkový štvorákom, skočil aj dva trojité axle a celkovo šesť trojitých skokov.
Na posledný trojitý rittberger už mu neostávali sily, ale ani tento pád nemohol pokaziť dojem z veľmi vydarenej jazdy.
Svedčila o tom aj radostná reakcia Hagaru po skončení jazdy.
VIDEO: Štvoritý tulup v podaní Adama Hagaru
Hagara dostal na svoju voľnú jazdu 151,39 bodu a celkové skóre mal 223,16 bodu.
"Bol som šťastný, ale musel som sa hneď sústrediť na ďalšie prvky. Pozeral som videá Sabovčíka a viem, že on si potom zabudol program, takže už pred jazdou som na to myslel, aby sa mi to nestalo, keď to náhodou skočím," opísal svoje bezprostredné pocity po štvoritom skoku Hagara.
"Bola to moja prvá jazda aj so štvoritým tulupom, takže to bol úplne iný pocit a tiež som viac nevládal na nohy, ale aspoň viem, čo čakať od ďalších súťaží," doplnil 19-ročný slovenský pretekár.
Splnil si veľký sen, ale prvým štvoritým skokom nič nekončí, práve naopak.
"Dôležité je zvládať ho aj v budúcnosti. Ukázal som si, že to viem skočiť a mám šancu dostať sa medzi tých najlepších, ale teraz je dôležité pracovať na tom viac a viac," podčiarkol Hagara.
V sobotných pretekoch skončil na 5. mieste. Oproti umiestneniu po krátkom programe si polepšil o štyri miesta, od rozhodcov dostal celkovú známku 223,16 bodu.
Lukáš Václavík sa umiestnil na 15. priečke, v krátkom programe bol devätnásty. „Bolo to lepšie ako včera, skúsil som zabojovať viac, ale tak či tak tam na konci boli chyby.
S prvou časťou som spokojný, axel mi nešiel ani na rozjazdke a tréningu, takže som sa sústredil hlavne na to. Je ešte čo robiť a musím si opraviť korčule,“ zhodnotil svoje pôsobenie na podujatí. Jozef Čurma skončil na poslednej 23. pozícii.
Medzi mužmi triumfoval Francúz Kevin Aymoz, ktorý dosiahol 261,90 b. Druhý skončil Talian Matteo Rizzo, na tretej priečke sa umiestnil jeho krajan a vlaňajší víťaz Daniel Grassl.
Memoriál Ondreja Nepelu
Muži - konečné poradie:
1. Kevin Aymoz (Fr.) 261,90 bodu, 2. Matteo Rizzo (Tal.) 249,46, 3. Daniel Grassl (Tal.) 241,81, 4. Michail Selevko (Est.) 229,20, 5. Adam HAGARA (SR) 223,16, 6. Jacob Sanchez (USA) 223,14, ..., 15. Lukáš VÁCLAVÍK 180,79, 23. Jozef ČURMA (obaja SR) 122,73