Za tri dni dvakrát v top desiatke. Hagara chce po Miláne korčuľovať ešte osem rokov

Prvý raz v ére samostatnosti figuroval v najlepšej desiatke ankety Športovec roka zástupca krasokorčuľovania.
Adam Hagara bol pred rokom na slávnostnom galavečere ocenený ako Talent roka za zimné športy, tentoraz sa už dostal do top desať samotnej ankety.
Mal úspešný rok
Z 118 hlasujúcich novinárov ho zaradilo do najlepšej desiatky 50, celkovo získal 205 bodov a skončil na 10. mieste.
„Som veľmi vďačný, veľmi si to vážim. Ďakujem všetkým, čo ma sem dostali,“ vravel pre Sportnet 19-ročný krasokorčuliar.
„Som rád aj za to, že sa mi darí dostávať krasokorčuľovanie do povedomia, ako to bolo kedysi. Ľudia ten šport vždy mali radi, len sa tomu nedávalo toľko mediálneho priestoru. Som rád, keď sa mi to znova podarí dostať tam, kde to bolo – nielen pre mňa, ale aj pre všetkých ostatných, mojich nástupcov,“ doplnil Hagara.
V roku 2025 dosiahol významné výsledky: na majstrovstvách Európy v Tallinne bol dvanásty, následne si na juniorských majstrovstvách sveta v Debrecíne v ťažkej konkurencii obhájil bronzovú medailu.
Na svetovom šampionáte v Bostone tiež zajazdil bez chýb, skončil na 16. mieste a získal pre Slovensko olympijskú miestenku.
„To pre mňa znamenalo asi najviac. Vždy som chcel ísť na olympiádu,“ zdôraznil Hagara.
Štvorák skáče pravidelne
V úvode novej sezóny na Memoriáli Ondreja Nepelu sa stal iba druhým Slovákom po Jozefovi Sabovčíkovi, ktorý skočil v súťaži štvoritý skok.
„Hovoril som o tom už dlhšiu dobu a chcel som ho už zaradiť do jázd. Som rád, že sa mi to podarilo a zatiaľ všetko vychádza. Je to taký krok do seniorskej kategórie,“ vysvetľoval.
Štvoritý tulup v aktuálnej sezóne má zaradený do krátkeho programu aj do voľnej jazdy, predviedol ho aj na NHK Trophy v Japonsku, kde sa prvý raz predstavil na okruhu seniorského seriálu Grand Prix. Obsadil tam celkovo šieste miesto, ale vo voľnej jazde bol štvrtý a mal tretiu najvyššiu technickú známku.
„Som spokojný s rokom 2025. Môžem to ťahať ďalej a v budúcnosti sa budem snažiť dosahovať lepšie a lepšie výsledky,“ vravel Hagara.
Iba dva dni pred vyhlásením výsledkov ankety obsadil na majstrovstvách Európy v Sheffielde 10. miesto, čo je zatiaľ jeho najlepší výsledok zo šampionátu.
Po krátkom programe bol iba štrnásty, ale zajazdil štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a ukázal, že už teraz patrí do európskej špičky.
Nechce vopred sľubovať nič
Z jeho výkonu bol nadšený aj Jozef Sabovčík. „Som nesmierne nadšený, že sa vďaka Adamovi po 25 rokoch dostal slovenský krasokorčuliar do prvej desiatky na ME. Je to naozaj neuveriteľný úspech, hlavne v dnešnej konkurencii,“ uviedol bronzový medailista z olympiády v Sarajeve.
Hagaru pochopiteľne potešila pochvala od dvojnásobného európskeho šampióna.
„Som vďačný za jeho slová a aj za to, že môžem pokračovať v jeho krokoch. Snažím sa na sebe pracovať aj naďalej, nechcem skončiť len pri tomto, chcem sa posunúť oveľa ďalej,“ vyhlásil ambiciózny mladý krasokorčuliar.
V budúcnosti by Hagara chcel zaradiť do jázd aj dva štvorité skoky, v ďalšej sezóne by chcel skúsiť aj dva rôzne typy – tulup a salchow.
„Uvidíme, ako to pôjde, nechcem vopred sľubovať nič. Keď to bude pripravené, tak to zaradíme do jazdy,“ skonštatoval.
Rád by stretol hokejistov
Hagara už má skúsenosť z mládežníckej olympiády. Pred dvoma rokmi v Gangwone získal striebornú medailu. Užíval priateľskú atmosféru a našiel si veľa nových kamarátov.
Aj v Miláne sa teší na stretnutia s predstaviteľmi iných športov, najmä hokeja.
„Bude tam Juraj Slafkovský, či kanadské hviezdy Connor McDavid a Sidney Crosby…,“ vymenúval.
Či by pri náhodnom stretnutí v jedálni požiadal trebárs McDavida o spoločnú fotku? „No, keď bude vyzerať tak, že bude chcieť dať selfie, tak asi áno. Určite to bude zábava, som rád, že môžem byť medzi takýmito športovcami,“ usmieval sa Hagara.
„Uvidíme, či sa dostanem aj na nejaký zápas. Keď sa bude dať, určite pôjdem povzbudiť Slovákov,“ doplnil.
Na pretekoch nezvykne chodiť na prechádzky do mesta, čas trávi na štadióne alebo na hotelovej izbe. Aj v Miláne sa najviac teší na samotnú súťaž.
„Tieto olympijské hry by som si chcel užiť, podať čo najlepšie výkony a ukázať sa v čo najlepšom svetle,“ prízvukoval mladý korčuliar.
Zároveň dodal, že touto olympijskou účasťou sa preňho nič nekončí. „Chcel by som korčuľovať ešte minimálne osem rokov. Dôležité je na sebe pracovať,“ uzavrel Adam Hagara.