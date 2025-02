Fantastický Hagara sa nikdy nevzdá. Jeho odmenou bolo osobné maximum a druhý bronz

Ochorel tesne pred začiatkom pretekov, na konci voľnej jazdy už mu dochádzal dych.

„Cítil som v druhej polovici jazdy, že už to na mňa prichádzalo, nevedel som sa poriadne nadýchnuť. Snažil som sa to rozdýchať v piruete. Do skokov som išiel, vyskočil som, to bolo hlavné. Ale bolo to ťažšie ako inokedy,“ priznal.