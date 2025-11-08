Voľná jazda ako ešte nikdy predtým. Hagara zajazdil výborne, predbehol aj svetovú špičku

NHK Trophy – muži, konečný výsledok:
1.
Juma Kagijama (Japonsko)
287,24 bodu
2.
Šun Sato (Japonsko)
285,71
3.
Lukas Britschgi (Švajčiarsko)
246,94
4.
Boyang Jin (Čína)
239,05
5.
Junhwan Cha (Kórejská republika)
230,26
6.
Adam Hagara (Slovensko)
230
BRATISLAVA. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara zajazdil na podujatí Grand Prix v japonskej Osake vynikajúcu voľnú jazdu.
Skočil v nej štvoritý tulup, dvakrát trojitý axel a päť ďalších trojitých skokov. Po prvý raz v živote zvládol voľnú jazdu aj so štvorákom a bez jedinej chybičky.
Hagara získal za voľnú jazdu 157,78 bodu, čo je jeho nové osobné maximum. Doterajší rekord mal z tohtoročných majstrovstiev sveta juniorov: 154,29 bodu.
Vďaka skvelej voľnej jazde slovenský pretekár poskočil z deviateho miesta na konečné šieste miesto s celkovým skóre rovných 230 bodov.
VIDEO: Reakcia Adama Hagaru po voľnej jazde na NHK Trophy
Štvrtá najlepšia voľná jazda
„Som veľmi rád, ako som zajazdil voľnú jazdu. Trénoval som na to dosť. Všetko sa mi podarilo tak, ako som chcel. Mojím cieľom bolo ísť do jazdy s tým, že sa budem snažiť naplno a do každého prvku pôjdem naplno. Vyšlo mi všetko a som veľmi rád,“ povedal bezprostredne po jazde Adam Hagara.
„Som veľmi rád, ako som zajazdil voľnú jazdu. Trénoval som na to dosť. Všetko sa mi podarilo tak, ako som chcel. Mojím cieľom bolo ísť do jazdy s tým, že sa budem snažiť naplno a do každého prvku pôjdem naplno. Vyšlo mi všetko a som veľmi rád,“ povedal bezprostredne po jazde Adam Hagara.
Hagara zajazdil štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a mal tretiu najvyššiu známku za techniku: 83,39 bodu. V tomto aspekte ho predbehli iba víťaz pretekov, domáci Juma Kagijama a jeho krajan Šun Sato.
V technickej známke za Hagarom zaostal aj bronzový medailista Lukas Britschgi zo Švajčiarska.
VIDEO: Voľná jazda Adama Hagaru na NHK Trophy
"Bola to paráda"
V krátkom programe spravil netradičnú chybu, keď spadol z trojitého axla, ale vo voľnej ho zvládol dvakrát a výborne.
„Po včerajšku som bol trocha smutný, lebo trochu ma zaskočil axel. Ale zamyslel som sa nad tým, čo som spravil zle a všetko to vyšlo,“ skonštatoval 19-ročný pretekár.
So svojím debutom na okruhu Grand Prix môže byť nadmieru spokojný. „Z mojej prvej Grand Prix si odnesiem hlavne dobré spomienky a to, že si môžem povedať, že za každej situácie viem zajazdiť svoje najlepšie jazdy,“ doplnil Hagara.
Nadšená bola aj trénerka a sestra Alexandra Hagarová. „Bola to paráda pozerať sa na neho, bol excelentný a ukázal, čo má natrénované. Všetko išiel s pokojom a naplno a dokázal to! Jednoducho úžasné… Som dojatá,“ napísala z dejisku pretekov pre Sportnet Hagarová.
„Boli to nervy od rána. Som rada, že sa mi podarilo pripraviť Adama na koncentrovaný výkon a čistú jazdu. Vo voľnej jazde predbehol aj svetovú špičku,“ vyzdvihla.
Slovenský pretekár dostal od organizátorov pozvanie aj na nedeľnú exhibíciu.