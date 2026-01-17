Na takýto výsledok čakalo Slovensko štvrťstoročie. Hagara naznačil, že môže ísť ešte vyššie

Slovensko má krasokorčuliara v najlepšej desiatke v Európe po štvrťstoročí. Dvadsaťpäť rokov potom, čo Róbert Kažimír obsadil 10. miesto na ME 2001 v Bratislave, skončil na 10. priečke Adam Hagara.
Na majstrovstvách Európy v Sheffielde bol po krátkom programe štrnásty, no predviedol štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a v celkovom hodnotení sa napokon posunul na vytúžené desiate miesto.
Pre všetkých, ktorí verili
Na šampionáte v Sheffielde sa pred jazdou každého pretekára objavil na veľkej obrazovke odkaz pre divákov.
Odkaz Adama Hagaru pred krátkym programom znel: „Korčuľovanie zo srdca“.
Pred voľnou jazdou zase na kocke svietilo venovanie: „Pre všetkých, ktorí verili.“
„Mal som na mysli všetkých, čo so mnou boli, buď od začiatku, alebo teraz. Moja sestra, môj tréner, všetci moji blízki ľudia, moji kamaráti a všetci, ktorých mám rád,“ vysvetľoval mladý krasokorčuliar.
„Všetkým na mne záleží a ja sa snažím byť k nim čo najlepší. Nie vždy sa mi to podarí, lebo niekedy viem byť aj veľmi hnusný. Ďakujem všetkým, čo ma majú radi a vo mňa veria,“ prízvukoval.
Hagara je pretekár, ktorý si musel všetko tvrdo vydrieť. V detstve ho nepovažovali za výnimočný talent, má však v sebe výnimočnú výdrž a odhodlanosť.
V juniorskom veku už dosahoval historické výsledky: bol prvým Slovákom, ktorý vyhral preteky juniorskej Grand Prix. Následne sa kvalifikoval do finále JGP a získal tam bronz.
Bol druhý na zimnej olympiáde mládeže a ako prvý Slovák v histórii sa postavil na stupne víťazov na juniorských majstrovstvách sveta v roku 2024. O rok neskôr svoj bronz z MSJ obhájil aj v Debrecíne.
Štvorák je veľký posun
Je to prvá sezóna, v ktorej Hagara jazdí už len za seniorov a zároveň prvá, v ktorej zaraďuje do svojich jázd aj štvoritý skok. Je to ďalší veľký dôležitý posun, ktorý ho priblížil k európskej špičke.
V septembri na Memoriáli Ondreja Nepelu sa stal iba druhým Slovákom, takmer štyridsať rokov po Jozefovi Sabovčíkovi, ktorý skočil štvorák v súťaži.
Odvtedy skočil štvoritý skok v krátkom programe a vo voľnej jazde na japonských pretekoch NHK Trophy v seriáli Grand Prix. V oboch jazdách ho zvládol aj na európskom šampionáte.
V Sheffielde mu pritom na tréningoch pred krátkym programom štvorák až tak veľmi nešiel.
„Minulý aj tento týždeň som spravil tú chybu, že hneď z prvého pokusu som spravil vranu, teda jednoduchý skok. Potom sa do toho ťažko dostáva. Keď idem rovno do prvého, tak aj keď spadnem, už mám ten pocit v sebe a telo už vie, ako ísť do ďalšieho,“ vysvetľoval tajomstvá štvoritého skoku Hagara.
„Dôležité pre mňa je ísť hneď ten prvý a potom nemám problém. Akonáhle však začnem o sebe pochybovať, tak sa do toho ťažko dostáva,“ dodal.
Na sobotňajšom rannom tréningu ho skočil veľmi dobre, takisto aj v rozjazdke pred voľnou jazdou.
V samotnej jazde na motívy Jamesa Bonda zvládol štvoritý tulup výborne, dostal za to stupeň prevedenia +2,44 a teda celkovo 11,94 bodu.
Bol to najvyššie ohodnotený štvoritý tulup zatiaľ v jeho kariére.
„Potom som už som bol okej, že zvyšok viem v pohode. Štvoritý tulup mal najmenšiu percentuálnu úspešnosť spomedzi všetkých skokov. Sústredil som sa teda na to, aby som ho skočil,“ vravel.
Byť v danom momente
Voľná jazda má celkovo sedem skokových prvkov. Pre pretekárov je kľúčové, aby sa dokázali sústrediť vždy len na ten nasledujúci.
„V jazde je dôležité nepredbiehať, nemyslieť na tri skoky dopredu, lebo to sa môže stať, že začnem rozmýšľať nad tým, čo bude ďalej. Dôležité je byť v danom momente a na každý ten skok sa sústrediť samostatne,“ zdôraznil mladý pretekár.
Hagara má obdivuhodne vyrovnanú výkonnosť, veľmi málo kazí. V Sheffielde k úplne dokonalej voľnej jazde mu chýbala iba kombinácia dvoch trojitých skokov. Podobne ako v krátkom programe, aj v nej skočil ako druhý skok dvojitý.
„Mohol som to skočiť úplne v poriadku. Neviem, čo sa tam stalo, ale aspoň mám na čom pracovať,“ vyhlásil.
Táto kombinácia ho stála zopár bodov, ale v krátkom programe aj tak očakával vyššie skóre ako 68,96.
Na predchádzajúcich dvoch európskych šampionátoch dostal Hagara oveľa vyššie známky v krátkom programe (v roku 2024 v Kaunase 74,97 a vlani v Talline 77,06), hoci vtedy v ňom ešte nemal štvoritý skok.
Po prvotnom sklamaní však aj túto skúsenosť obrátil na motiváciu a do voľnej jazdy išiel s tým, že všetkým ukáže, čo vie.
Chvíľu bol kráľom arény
V Sheffielde strácal Hagara po krátkom programe necelých deväť bodov. Hneď nasledujúci dvaja pretekári, Francúz Francois Pitot a Švéd Andreas Nordeback sa po voľnej jazde zaradili až za Slováka.
Vďaka tomu Hagara pobudol aj v kresle pre priebežného lídra. „Adam Hagara je teraz kráľom tejto arény,“ predstavil ho bývalý tanečník na ľade a jeden z moderátorov šampionátu Mark Hanretty.
„Nemám rád, keď som vystavený ľuďom, ale som rád, že som v tom kresle mohol byť aspoň na chvíľu,“ vravel Hagara, keď ho z lukratívnej sedačky „vyhnal“ Kyrylo Marslak z Ukrajiny. Ten síce vo voľnej jazde dostal menej bodov ako slovenský pretekár, no jeho náskok z krátkeho programu mu stačil na udržanie prvého miesta.
Ale aj Hagara si stále živil nádej na vytúženú desiatku, keďže vzápätí dokázal predbehnúť aj talianskeho pretekára Nikolaja Memolu.
Vrátil sa z autobusu
Potom sa však dlho zdalo, že z toho napokon bude konečné jedenáste miesto.
Z ďalšej štvorice pretekárov bol vo voľnej jazde lepší ako Hagara iba český reprezentant Georgij Reštenko, ale pre veľký náskok z krátkeho programu sa v celkovom hodnotení pred neho zaradili aj Deniss Vasiljevs z Lotyšska, Tamir Kuperman z Izraela aj úradujúci majster Európy, Švajčiar Lukas Britschgi.
To sa už mladý Slovák radšej pobral na autobus do hotela. A potom vstúpil na ľad jeden z kandidátov na zlato, Talian Daniel Grassl – a vybuchol. Trikrát spadol, a aj skoky, ktoré ustál, mal nedorotované.
Trénerka a sestra Alexandra Hagarová v zákulisí neustále refrešovala stránku s live výsledkami. U Grassla technická hodnota po preverovaní jednotlivých prvkov postupne klesala z 78 až na 64 bodov začínala cítiť šancu.
Po krátkom programe mal Talian pred Hagarom takmer 16-bodový náskok, no po takomto zlyhaní by bolo škandalózne, ak by ho rozhodcovia podržali.
To sa ani nestalo a Grassl tým pravdepodobne prišiel o účasť na olympiáde, keďže spomedzi troch Talianov skončil najhoršie a Taliani majú dve miestenky.
Hagara tak mal istotu desiateho miesta. „Som veľmi rád, že sa mi podarilo vybojovať dve miestenky pre Slovensko na ďalšom šampionáte. Bol by som ale radšej, ak by sa mi to podarilo tak, že vyskáčem to, čo som mal a nie tak, že to niekto náhodou pokazil,“ vravel veľmi sebakriticky mladý slovenský pretekár, keď ho jeho sestra dotiahla naspäť z autobusu do haly.
Ako beh na dvetisíc metrov
Pritom zajazdil druhú najlepšiu voľnú jazdu vo svojej kariére. V Sheffielde získal 155,31 bodu, lepšie skóre mal iba na NHK Trophy v Japonsku (157,48).
Vo voľnej jazde neboli lepší ani Matteo Rizzo a bratia Selevkovci a tak Hagara bol v hre o malú medailu za tretie miesto vo voľnej jazde až do poslednej jazdy sobotného popoludnia. Na štvrté miesto ho odsunul až celkový víťaz Nika Egadze.
Hagarovi sa vo voľnej jazde tradične darí. „Je to ako beh na dvetisíc metrov. Idem naplno. Vyhrávajú väčšinou tí, ktorí idú naplno do voľnej jazdy a dávajú do to všetko,“ poznamenal mladý Slovák.
Jeho výkon v Sheffielde naznačil, že môže ísť ešte vyššie a minimálne v Európe v budúcnosti útočiť na medailové priečky.
„V ďalšej sezóne by sme postupne mohli do jazdy zaradiť aj dva štvorité skoky. V tejto sezóne však asi ostaneme pri jednom. Na olympiáde a na majstrovstvách sveta sa pokúsime znovu zajazdiť obidve čisté jazdy,“ vravela trénerka Alexandra Hagarová.
Stres pred prvým skokom
Svojho brata sprevádzala na majstrovstvách Európy prvý raz. Na predchádzajúcich šampionátoch s ním bol tréner Vladimír Dvojnikov.
Pred voľnou jazdou zažila aj mierne stresy, keď jej pred rozjazdkou Adam zahlásil, že má z polovice roztrhnutú šnúrku.
„Šnúrka sa už natrhávala a tak som sa rozhodol, že ju prestrihnem a zauzlujem. Je to normálna vec,“ vysvetľoval Hagara.
„To áno, len sa to rieši skôr a nie tresne pred rozjazdkou. Ale uzol držal, neroztrhlo sa mu počas jazdy, takže všetko je v poriadku,“ smiala sa trénerka.
Najviac nervózna býva pred prvým skokom. „To je strašný stres. Samozrejme, Adam je bojovník, nezabalí to prvom skoku, ale samozrejme ak ho skočí, tak trochu odpadne stres. Ale ešte pokračujeme, je ďalších šesť skokov, takže som dosť vystresovaná,“ prezradila Hagarová.
Nadviazal na Kažimíra
V ére samostatnosti dosiahli slovenskí pretekári na ME v krasokorčuľovaní dosiaľ desať umiestnení v top desiatke.
Naposledy sa to podarilo Nicole Rajičovej v roku 2019 v Minsku, kde bola deviata. Rajičová na predchádzajúcich dvoch šampionátoch bola dvakrát zhodne šiesta, to je najlepšie slovenské umiestnenie.
6. miesto
Nicole Rajičová
ženy
2017
6. miesto
Nicole Rajičová
ženy
2018
7. miesto
Oľga Beständigová, Jozef Beständig
športové dvojice
2001
8. miesto
Oľga Beständigová, Jozef Beständig
športové dvojide
2005
8. miesto
Federica Testová, Lukáš Csölley
tance na ľade
2015
8. miesto
Federica Testová, Lukáš Csölley
tance na ľade
2016
9. miesto
Zuzana Babiaková
ženy
2004
9. miesto
Nicole Rajičová
ženy
2019
10. miesto
Oľga Beständigová, Jozef Beständig
športové dvojice
1999
10. miesto
Róbert Kažimír
muži
2001
10. miesto
Adam Hagara
muži
2026
V kategórii mužov sa čakalo na druhý zápis do najlepšej desiatky štvrťstoročie: na šampionáte v Bratislave v 2001 bol desiaty aj Róbert Kažimír.
On bol zároveň zatiaľ jediným pretekárom v kategórii mužov, ktorý sa kvalifikoval na olympiádu, v Naganu obsadil 26. miesto.
Hagara sa na olympiádu teší. „Aj vďaka tejto súťaži viem, že nemôžem o sebe pochybovať. Mám všetko nacvičené. Je veľká zodpovednosť reprezentovať krajinu. Pôjdem si to užiť a samozrejme podať čo najlepší výkon,“ uzavrel odhodlane.