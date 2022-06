Dvojtisícová dedina poráža mestá. Prídu tam futbalové zázraky

„Dôležitý míľnik v rozvoji nášho klubu nastal v roku 1996, kedy sme zmenili filozofiu a po prvýkrát sme postúpili do kraja. Odvtedy hráme v regióne, dlhých 26 rokov,“ teší sa prezident KFC Kalná nad Hronom Michal Guťan , ktorý za svoj materský klub roky chytával a do brány sa neváha postaviť aj teraz.

KALNÁ NAD HRONOM. Majú len dvetisíc obyvateľov, no v tretej lige porážajú okresné a krajské mesto. KFC Kalná nad Hronom je prototyp dedinského klubu, ktorý slávi úspech.

Organizovaný futbal v Kalnej nad Hronom sa po vzore okolitých dedín začal hrať v roku 1920. V predvojnovom období bola obec rozdelená na dve časti – Kalná nad Hronom a Kálnica, ktoré boli v roku 1960 opäť zlúčené.

„Klub si prešiel viacerými vývojovými obdobiami a názvami. Najskôr niesol názov Kálnický futbalový klub, neskôr to boli populárne názvy Telovýchovná Jednota a TJ Sokol. Jedného času sme sa volali dokonca Zenit Kalná nad Hronom, až sme postupom času dospeli k názvu KFC,“ prezradil o vývoji a histórii.

Porazili mestá, slávia najväčší úspech

Najväčší úspech zažil KFC Kalná nad Hronom práve v nedávno skončenej sezóne 2021/22, v ktorej obsadil v tretej lige Západ piate miesto.

Za sebou nechal krajské a okresné mestá ako Nitra, Levice či Nové Zámky, ktoré neraz porazil.

„Postúpili sme do súťaže riadenej Slovenským futbalovým zväzom, čo sa nám nikdy predtým nepodarilo. Pre obec s dvetisíc obyvateľmi je to výrazný počin a skvelý odrazový mostík do budúcnosti,“ spokojne konštatoval Guťan.