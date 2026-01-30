Chladoňová zabojuje o medailu na MS, Australian Open vyvrcholí finálovými zápasmi (TV tipy na víkend)

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotkov Neapol privíta na domácom štadióne hráčov Fiorentiny. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom pocestuje do Levante.
Hokejová Tipsport liga má na programe ďalšie dve kolá. Hokejisti Slovana pocestujú do Košíc, Nitra sa stretne so Žilinou a Zvolen v derby hostí Banskú Bystricu.
Počas víkendu sa uskutočnia aj MS v cyklokrose, kde nechýba ani Viktória Chladoňová.
Pokračujú aj majstrovstvá Európy v biatlone, ktoré hostí nórske stredisko Sjusjoen.
V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdárky a zjazdári sa predstavia vo švajčiarskej Crans-Montane. Ženy čaká zjazd a super-G a muži sa predstavia iba v zjazde.
V piatok spoznáme aj finalistov majstrovstiev Európy v hádzanej. Šampionát následne vyvrcholí v nedeľu zápasom o tretie miesto a aj finálovým duelom.
Počas víkendu vyvrcholí aj prvý tenisový grandslam sezóny, Australian Open.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 30., 31. január a 1. február.
Piatok (30. január)
Sobota (31. január)
Nedeľa (1. február)
