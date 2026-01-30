Chladoňová zabojuje o medailu na MS, Australian Open vyvrcholí finálovými zápasmi (TV tipy na víkend)

Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose.
Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose. (Autor: Nicolas Jelža/ SZC)
Sportnet|30. jan 2026 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ligové futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami. Lobotkov Neapol privíta na domácom štadióne hráčov Fiorentiny. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom pocestuje do Levante.

Hokejová Tipsport liga má na programe ďalšie dve kolá. Hokejisti Slovana pocestujú do Košíc, Nitra sa stretne so Žilinou a Zvolen v derby hostí Banskú Bystricu.

Počas víkendu sa uskutočnia aj MS v cyklokrose, kde nechýba ani Viktória Chladoňová.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračujú aj majstrovstvá Európy v biatlone, ktoré hostí nórske stredisko Sjusjoen.

V sobotu a nedeľu pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdárky a zjazdári sa predstavia vo švajčiarskej Crans-Montane. Ženy čaká zjazd a super-G a muži sa predstavia iba v zjazde.

V piatok spoznáme aj finalistov majstrovstiev Európy v hádzanej. Šampionát následne vyvrcholí v nedeľu zápasom o tretie miesto a aj finálovým duelom.

Počas víkendu vyvrcholí aj prvý tenisový grandslam sezóny, Australian Open.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok a víkend 30., 31. január a 1. február.

Piatok (30. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (31. január)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skialpinizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (1. február)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skoky na lyžiach
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dráhová cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Skialpinizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose.
    Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose.
    Chladoňová zabojuje o medailu na MS, Australian Open vyvrcholí finálovými zápasmi (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Chladoňová zabojuje o medailu na MS, Australian Open vyvrcholí finálovými zápasmi (TV tipy na víkend)