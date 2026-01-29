    Chladoňová patrí k favoritkám na medailu. Program a výsledky MS v cyklokrose 2026

    Program a výsledky MS v cyklokrose 2026. Predstaví sa aj Viktória Chladoňová.
    (Autor: Marek Beneš / SZC)
    Pozrite si program a výsledky na MS v cyklokrose 2026. Nechýba Viktória Chladoňová.

    Od piatka 30. januára do nedele 1. februára sa v holandskom meste Hulst uskutočnia aj so slovenskou účasťou 77. majstrovstvá sveta v cyklokrose.

    Počas troch dní sa medaily a prestížne dúhové dresy rozdajú v siedmich disciplínach, pričom podujatie otvorí zmiešaná štafeta družstiev.

    V sobotu sa postupne predstavia v akcii juniorky, muži do 23 rokov a ženy kategórie elite, v ktorej bude veľkou favoritkou domáca Lucinda Brandová.

    Vrcholom šampionátu bude nedeľňajšia mužská súťaž s nezastaviteľným Mathieu van der Poelom, no pred ním si zmerajú sily aj juniori a ženy U23.

    Ženské preteky do 23 rokov budú najviac zaujímať slovenské publikum, pretože na štarte bude aj Viktória Chladoňová. Počas Svetového pohára jazdí spolu so ženami, ale na pôde MS sú preteky rozdelené na U23 a elite.

    Nominácia Slovenska na MS v cyklokrose 2026

    • Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová
    • Muži do 23 rokov: Peter Šoltés
    • Juniorky: Karolína Bortelová, Lujza Bartošíková
    • Juniori: Milan Húsenica, Michal Šichta, Jerguš Melicherčík

    Vlani skončila mladá jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike na šiestej priečke, pričom z víťazstva sa tešila Britka Zoe Bäckstedtová. Tá už tentokrát bude štartovať v hlavných pretekoch elite.

    Počas tejto zimy objazdila Chladoňová šesť pretekov Svetového pohára, pričom dvakrát skončila v top 10 kategórie elite. Pokiaľ ide o výsledky v jej kategórii U23, postupne obsadila 3., 2., 19., 5., 4. a 2. miesto.

    Aj preto patrí k favoritkám na medailu, pričom jej najväčšími súperkami budú Francúzky Célia Geryová, Amandine Mullerová, domáca Holanďanka Leonie Bentveldová či Belgičanka Fleur Moorsová.

    TV Program: MS v cyklokrose 2026
    Celkovo bude mať slovenská cyklistika v Hulste sedemčlenné zastúpenie.

    Medzi juniorkami sa predstavia Karolína Bortelová s Lujzou Bartošíkovou a trio juniorov s Michalom Šichtom doplnia Milan Húsenica a Jerguš Melicherčík.

    V kategórii U23 okrem Chladoňovej nastúpi aj Peter Šoltés, no oboje preteky úrovne elite budú bez slovenskej vlajky v štartovom poli.

    Podujatie odvysielajú stanice STVR Šport, ČT Sport a Eurosport 2. Pozrite si program a výsledky na MS v cyklokrose 2026.

    Kompletný program MS v cyklokrose 2026

    Dátum

    Deň

    Čas

    Kategória

    Detail

    30. január

    piatok

    13:35

    tímová súťaž

    31. január

    sobota

    11:05

    juniorky

    31. január

    sobota

    13:10

    muži do 23 rokov

    31. január

    sobota

    15:10

    ženy elite

    1. február

    nedeľa

    11:05

    juniori

    1. február

    nedeľa

    13:10

    ženy do 23 rokov

    1. február

    nedeľa

    15:10

    muži elite

